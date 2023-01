Before, Now & Then (Nana) dan Autobiography Masuk Nominasi Asian Film Awards 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Dua film Indonesia, Before, Now & Then (Nana) dan Autobiography berhasil mendapat nominasi dalam ajang Asian Film Awards 2023 yang akan digelar Maret mendatang. Autobiography dinominasikan sebagai Sutradara Baru Terbaik untuk Makbul Mubarak dan Screenplay Terbaik.

Sementara, Before, Now & Then (Nana) mengumpulkan lima nominasi. Aktris Happy Salma dan Laura Basuki masing-masing masuk nominasi Aktris Terbaik dan Aktris pendukung Terbaik. Film garapan sutradara Kamila Andini ini juga mendapat nominasi kategori Sinematografi Terbaik, Desain Produksi Terbaik, dan Desain Kostum Terbaik.

Decision to Leave Raih Nominasi Terbanyak di Asian Film Awards 2023



Film roman noir Korea, Decision to Leave karya sutradara Park Chan Wook mengumpulkan nominasi paling banyak tahun ini. Film tersebut mendapat total 10 nominasi, dua di antaranya termasuk kategori film terbaik.

Decision to Leave akan bersaing dengan empat film lainnya yaitu, Drive My Car (Jepang), Poet (Kazakhstan), Ponniyin Selvan: Part I (India), dan When the Waves Are Gone (Filipina, Prancis, Portugal, Denmark).

Drive My Car karya sutradara Ryusuke Hamaguchi berada di posisi kedua dengan meraih delapan nominasi, termasuk kategori Film Terbaik, Sutradara Terbaik, dan Aktor Terbaik.

Puluhan Film Ikut Ramaikan Asian Film Awards 2023

Pihak penyelenggara mengatakan ada sebanyak 30 film dari 22 wilayah dan negara telah terpilih untuk 81 nominasi dan akan memperebutkan 16 penghargaan di Asian Film Awards ke-16 ini. Sutradara asal Cina Zhang Yimou didapuk menjadi Ketua Juri Asian Film Awards 2023.

"Academy senang melihat pemulihan industri film Asia secara bertahap, yang telah membawa lebih banyak potensi untuk kolaborasi lintas wilayah. Saya yakin AFAA terus menawarkan platform unik untuk menyatukan semua talenta terkemuka di industri film Asia," kata Ketua Asia Film Awards Academy (AFAA) Wilfred Wong Ying-wai melalui keterangannya, Jumat, 6 Januari 2023.

Sempat digelar di Busan, Korea Selatan sebelumnya, Asian Film Awards tahun ini akan kembali digelar di Hong Kong. Upacara malam penghargaan akan diadakan pada 12 Maret 2023 di Auditorium Klub Joki Hong Kong di Museum Istana Hong Kong.

