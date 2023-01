Celine Dion Tak Masuk Daftar 200 Penyanyi Terbaik, Fans Demo di Depan Kantor Rolling Stone

TEMPO.CO, Jakarta - Diva pop dunia, Celine Dion tidak masuk dalam Daftar 200 Penyanyi Terbaik versi Rolling Stone yang dirilis pada Minggu, 1 Januari 2023. Penggemar atau fans Celine Dion tidak terima dengan hal tersebut dan melakukan unjuk rasa di depan kantor pusat Rolling Stone di New York pada Jumat, 6 Januari 2023 waktu setempat.

Sekitar belasan fans berkumpul sambil membawa papan dengan berbagai tulisan, seperti "Kami ingin penghitungan ulang", "Bagaimana Anda bisa melupakan Celine?" dan “Rolling Stone, Anda telah menabrak gunung es,” mengacu pada soundtrack film Titanic yang dinyanyikan Celine Dion, My Heart Will Go On.

Sementara yang lain dengan tegas mengklaim "Rolling Stone dilempari batu" dan menggambar mariyuana di poster mereka yang menyatakan artis tersebut pernah dinyatakan sebagai Penyanyi Terhebat di Dunia oleh Saturday Night Live.

Rolling Stone Turun Tangan

Rolling Stone akhirnya mengirimkan salah satu reporter mereka untuk berbicara dengan fans Celine Dion yang berdemo di depan kantor mereka. Outlet berita musik itu melaporkan bahwa protes tersebut tampaknya diorganisir oleh sekelompok fans Celine Dion yang menyebut diri mereka "Red Heads", karena video mereka membuat papan nama muncul di akun penggemar Instagram dengan lebih dari 10.000 pengikut.

Celine Dion menceritakan kondisi stiff person syndrome yang dialaminya sehingga dia harus membatalkan dan menunda konser turnya. Instagram.com/@celinedion

"Kami di sini untuk mengekspresikan diri atas nama Celine karena jelas Anda membuat kesalahan besar dengan melupakan namanya di daftar besar yang Anda publikasikan minggu lalu," kata seorang pengunjuk rasa dalam video yang diunggah ke Twitter Rolling Stone. “Kami berharap Rolling Stone akan mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan,” kata penggemar lainnya.

Rolling Stone Memilih Penyanyi Terhebat, Bukan Suara Terhebat

Dalam artikel pengumuman Daftar 200 Penyanyi Terbaik, Rolling Stone menekankan bahwa nama-nama yang masuk ke dalam daftar adalah mereka yang merupakan penyanyi terhebat, bukan yang memiliki suara terhebat. Menurut mereka, hal yang terpenting adalah orisinalitas, pengaruh yang dibawa, kedalaman katalog, dan luasnya warisan musik para penyanyi.

"Namun pada akhirnya, penyanyi ada di sini (dalam daftar) karena satu alasan, mereka dapat mengubah dunia dengan membuka mulut," tulis Rolling Stone.

Sejumlah penyanyi yang masuk dalam Daftar 200 Penyanyi Terbaik versi Rolling Stone ini antara lain, Aretha Franklin (1), Mariah Carey (5), Beyonce (8), John Lennon (12), Freddie Mercury (14), Bob Dylan (15), Elvis Presley (17), Marvin Gaye (20), Adele (22), Lady Gaga (58), Taylor Swift (102), IU (135), Alicia Keys (185), Jungkook BTS (191), Kelly Clarkson (194), Billie Eilish (198), hingga penyanyi Spanyil Rosalía (200).

Celine Dion Alami Stiff Person Syndrome



Celine Dion membatalkan tur konsernya di Eropa bulan depan setelah didiagnosis dengan gangguan neurologis yang tidak dapat disembuhkan, pada Kamis, 8 Desember 2022 lewat video di Instagram. Ia mengaku mengalami kondisi langka yang disebut stiff person syndrome.

Stiff person syndrome adalah gangguan neurologis langka yang ditandai dengan kekakuan otot progresif (kekakuan) dan berulang dari kejang otot yang menyakitkan, menurut RareDiseases.org. Jika tidak diobati, gejala stiff person syndrome dapat berkembang hingga secara signifikan mengganggu kemampuan penderita untuk berjalan dan melakukan tugas rutin sehari-hari.

"Sementara kami masih belajar tentang kondisi langka ini, kami sekarang tahu inilah yang menyebabkan semua kejang yang saya alami,” kata Celine Dion. “Sayangnya, kejang ini memengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari saya, terkadang menyebabkan kesulitan saat berjalan dan tidak memungkinkan saya menggunakan pita suara untuk bernyanyi seperti biasanya.”

THE NEW YORK POST | ROLLING STONE

