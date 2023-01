Tayang 2026, Avengers: Secret Wars Kian Bikin Penasaran Penggemarnya

TEMPO.CO, Jakarta - Avengers: Secret Wars diumumkan akan dirilis pada 1 Mei 2026. Sebelumnya, film sekuel ini dijadwalkan tayang pada 7 November 2025, tapi mundur. Film ini akan dirilis dengan penayangan Avengers: The Kang Dynasty lebih dulu tayang pada 2 Mei 2025.

Avengers: The Kang Dynasty ini akan memfokuskan kisahnya terhadap Jonathan Majors, versi yang muncul pertama kali di Loki dan akan muncul kembali di Ant-Man and the Wasp: Quintumnia.

Mengulik cerita Avengers

Mengutip Radio Times, penjelasan memerinci mengenai film itu sudah pasti belum ada. Tapi, pendapat penggemar sudah bermunculan menanti film yang masih lama akan dirilis itu. Avengers: Secret Wars memiliki dua alur cerita utama dalam buku komiknya. Meskipun judul ceritanya sama, tetapi kedua alurnya berbeda.

Kisah ini dimulai pada 1984, Secret Wars menceritakan pahlawan dan penjahat paling terkenal dari Marvel Universe akan diangkut ke Battleworld oleh entitas kosmik yang dikenal sebagai Beyonder. Mereka dipaksa untuk bertarung. Komik itu meraih kesuksesan secara komersial, tapi kisahnya disoroti para kritikus kala itu karena dangkal dan terkesan hanya dirancang untuk menjual mainan saja.

Pada 2015, pandangan modern tentang Secret Wars berkembang menjadi sambutan kritis yang jauh lebih hangat. Sambutan tersebut membuat Earth-616 (Marvel Universe utama) bertabrakan dengan Ultimate Marvel Universe (tempat kelahiran Miles Morales) dalam serangan dahsyat.

Sebagai upaya untuk mencegah pemusnahan total, Doctor Doom memanfaatkan kekuatan Beyonders untuk menciptakan Battleworld baru yang merupakan penggabungan dari setiap realitas alternatif di Marvel Universe. Secara alami, ia juga menempatkan dirinya sebagai Kaisar. Para pahlawan dan penjahat Marvel Universe juga tidak memiliki ingatan tentang kehidupan mereka sebelum orde Doom. Kebanyakan orang tidak mempertanyakan hal baru aneh yang ditemukan.

Mengutip Games Radar, kini, Marvel sedang mencari sutradara untuk Avengers: Secret Wars. Langkah ini menandai perubahan bagi Marvel karena dua film Avengers pertama disutradarai oleh Joss Whedon. Sedangkan Avengers: Infinity War dan Avengers: Endgame dipimpin oleh Russo bersaudara.

Russo memang sudah lama ingin mengangkat Secret Wars ke layar lebar. Tapi, mereka belum berdiskusi dengan Marvel tentang proyek tersebut karena jadwal yang sangat sibuk. Salah satu kesibukan mereka memperluas The Grey Man untuk Netflix. Presiden Marvel Studios, Kevin Feige juga telah menyampaikan seruan untuk sutradara Black Panther and Wakanda Forever, Ryan Coogler untuk menyutradarai Secret Wars.

"Saya ingin Ryan melakukan apa saja kapan pun, karena ia adalah bakat tunggal dan orang hebat untuk menghabiskan waktu bertahun-tahun. Namun, kami belum berbicara dengannya tentang film ini," kata Feige kepada Variety. Kendati demikian, film tersebut telah menemukan penulisnya, yaitu Michael Waldron, penulis Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan Loki.

