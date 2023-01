Daftar Lengkap Idol K-Pop yang Ulang Tahun Januari, Ada Member BLACKPINK, EXO, Hingga NCT!

TEMPO.CO, Jakarta - Januari menjadi pertanda awal kalender Masehi. Bulan ini, ada banyak idol K-Pop baik pria maupun wanita yang merayakan ulang tahun. Tak hanya itu, sederet artis solo papan atas Korea juga lahir di bulan Januari.



Daftar Idol K-Pop yang Lahir Bulan Januari

Perayaan ulang tahun sama pentingnya dengan acara comeback sang idola. Hari jadi idol K-Pop biasanya diramaikan Kpopers dengan menginisiasi fandom project atau event spesial. Bulan Januari diisi oleh sejumlah artis yang berulang tahun mulai dari member girlband, boyband, hingga soloist. Umurnya pun beragam, seperti bintang K-Pop senior generasi 1 dan 2. Tak ketinggalan pula idol junior dan rookie generasi 3 dan 4. Merangkum Kprofiles, berikut daftar lengkap idol K-Pop yang berulang tahun pada bulan Januari:

1 Januari

1. Yongil (UP): 1976

2. Yoongun (Brown Eyes): 1977

3. Sungmin (Super Junior): 1986

4. Carla (MOXIE): 1990

5. SuA (FlaShe): 1990

6. Ho Chan (Baikal): 1991

7. Jean Paul (BLANC7 dan BTL): 1991

8. DPR Live (Artis Solo): 1993

9. Mimi (Gugudan): 1993

10. Dongwon (KNK): 1994

11. Kun (NCT): 1996

12. Ria (ALLS-GIRL): 1996

13. Yuri (O21): 1996

14. Seol (POP): 1997

15. Kan (MEGAMAX): 1999

16. Winter (Aespa): 2001

17. Harry June (DKB): 2004

18. Sohee (ICHILLIN'): 2004

2 Januari

1. Yooji (BESTie dan EXID): 1991

2. Jeongmin (BOYFRIEND): 1994

3. Jinhong (24K dan AA): 1998

4. Yujin (ALLS-GIRL dan LipBubble): 2001

5. Jaehun (MEGAMAX): 2005

3 Januari

1. Park Jiyoon (Artis Solo): 1982

2. Candle (Champagne & Candle): 1989

3. Minhee (Stellar): 1993

4. Soojin (Blady): 1994

5. Jisoo Blackpink: 1995

6. Seolhyun (AOA): 1995

7.Seunghoo (N.TIC): 1995

8. Jinsub (IN2IT): 1996

9. JuJu (GeeGu): 1996

10. Yeonji (Bloomy): 1996

11. Z.Hera (Artis Solo): 1996

12. Curo (TO.1): 1997

13. DK (iKON): 1997

14. OV (D-CRUNCH): 1999

15. Byeolji (Midnight): 2001

4 Januari

1. Eunyi (Celeb Five): 1973

2. Jihee (Sunny Days): 1986

3. Kani (Bella): 1988

4. Champagne (Champagne & Candle): 1991

5. Nara (The T-Bird): 1991

6. Dayoung (Sunny Days): 1993

7. Jaehyun (Golden Child): 1999

8. U.Chae (USSSO Girl): 2008

9. Somin (4CARAT): 2010

5 Januari

1. Yoobin (K'POP): 1983

2. Rika (APRIL KISS dan LPG): 1986

3. Uu (SE SO NEON): 1990

4. Yoseob (B2ST dan HIGHLIGHT): 1990

5. Sangwoo (MustB): 1995

6. MingMing (BLK): 1997

7. Jeong (F.ABLE): 2000

8.Karin (ALICE): 2002

6 Januari

1. Mithra Jin (Epik High): 1983

2. Jini (LXIA): 1988

3. Alice Vicious (Artis Solo): 1993

4. JB (GOT7): 1994

5. Junhee (Icia, Pocket Girls, dan Scarlet): 1994

6. Jiyoon (Bolbbalgan4): 1996

7. Kyeongheon (We In The Zone): 1998

8. Eunbin (CLC): 2000

9. Hajin (Baby Boo): 2000

10. Shuhua ((G)I-DLE): 2000

11. Chloe (CIGNATURE): 2001

12. ChaeY (CRAXY): 2003

13. Bell (Z-Girls): 2004

7 Januari

1. Silver (E2RE): 1991

2. Nayeon (F-ve Dolls): 1992

3. Jinkyung (JQT): 1994

4. Kwon Sojung (Year 7 Class): 1994

5. Anna (Maywish): 1995

6. Jinseok (Unit Black): 1995

7. OBON (Artis Solo): 1995

8. Genie (GOOD DAY, Red Square dan IRRIS): 1997

9. Jinseo (N.TIC): 1997

10. Saerom (fromis_9): 1997

11. Yoohyeon (Dreamcatcher dan MINX): 1997

12. Sei (Weki Meki): 2000

13. Seungah (Sugar Tint): 2002

14. Minjung (CoCo): 2008

8 Januari

1. Jimin (AOA): 1991

2. Soohyun (N*White): 1995

3. Jeil (M.Fect): 1996

4. Hongseob (24K): 1998

5. by me (A+B): 1998

6. Hanseul (Myteen): 2001

7. Seo Dahyun (tripleS): 2003

9 Januari

1. Yang Hyunsuk (Seo Taiji and Boys): 1970

2. Hong Daekwang (Artis Solo): 1985

3. Soyou (Berry Chu): 1986

4. Jihyun (4Minute): 1990

5. Jang Hannah (Artis Solo): 1996

6. Huiwon (Black Mamba): 1998

7. U-Hwa (Artis Solo): 1999

8. Jihun (TRCNG): 2000

9. Mingyu (DKZ): 2001

10 Januari

1. Solji (EXID dan 2NB): 1989

2. Gajin (JQT dan S The One): 1990

3. Kenta (JBJ dan JBJ95): 1995

4. Haeyoon (Cherry Bullet): 1996

5. Yehin (HUB): 1997

6. Yeoreum (Cosmic Girls): 1999

7. Dongmyeong (Onewe): 2000

8. Xion (Oneus): 2000

9. Junwook (The East Light): 2002

10. Prince (GHOST9): 2003

11 Januari

1. Gun (Startline): 1981

2. J'Kyun (Lucky J): 1985

3. BiPa (Lip Service): 1988

4. Yoo Il (5URPRISE): 1990

5. Hoony (WINNER ): 1992

6. E.Seul (AMOR dan MyDoll Girls): 1994

7. Haeyeon (GeeGu dan Ye-A): 1994

8. J-DA (EvoL): 1994

9. Kyuhyuk (Hot Blood Youth): 1994

10. Yoona (10×10): 1998

11. Hongil (Astin): 1999

12. Yongha (1THE9): 1999

13. Ahra (Sugar Tint): 2000

14. Chaeyeon (IZ*ONE): 2000

15. Seokcheol (The East Light): 2000

16. Denise (Secret Number): 2001

17. Yewon (HOT ISSUE): 2004

18. Kim Riwon (CLASS:y): 2007

12 Januari

1. DO (EXO): 1993

2. Donghyeok (The King): 1993

3. JG (Cross Gene): 1993

4. Lex (Bigflo): 1993

5. Jeonghee (O My Jewel): 1994

6. Minjung (JAJUNG): 1995

7. Gracie (HUB): 1996

8. Hyebin (Momoland): 1996

9. Woncheol (A6P, HNB, dan MY.st): 1996

10. Hyejoo (Highteen ): 1999

11. Kevin (ENOi dan OMEGA X): 2000

12. Sugyeong (Favorite): 2000

13 Januari

1. Hyena (MOA): 1985

2. Sihyun (Gavy NJ): 1988

3. Hara (Kara): 1991

4. Yeon (BTL): 1992

5. Hailey (Goodnight Stand dan Red-In-Ear): 1994

6. J-US (ONF): 1995

7. Saebom (Favorite): 1995

8. Mia (Everglow): 2000

9. Seolhee (Girls2ooo): 2000

10. Yoonha (D1VA): 2000

11. Haram (Billlie): 2001

12. Seoyeon (Busters): 2003

14 Januari

1. BoA (Keembo dan SPICA): 1987

2. Choiseon (Vermuda): 1992

3. Seojin (ZZBae): 1992

4. Gaeul (New-A): 1994

5. Haseo (Real Girls Project): 1994

6. Kai (EXO dan Super M): 1994

7. Taeyoung (Black6ix): 1995

8. Bora (Black Mamba): 1996

9. Seora (ACE): 1998

10. Seoryeong (HUB): 1998

11. Raja (Black6ix): 2000

12. Gaon (Xdinary Heroes): 2002

15 Januari

1. Yoonbin (1NB, CAMILA dan LAYSHA): 1992

2. Jun (Vermuda): 1993

3. Ooon (Halo): 1993

4. Hyungwon (Monsta X): 1994

5. Taehwan (Vanner): 1994

6. Hyukjin (D.COY): 1996

7. Choi Yegeun (Artis Solo): 1997

8. Kyle (Romeo): 1997

9. HYNN (Artis Solo): 1998

10. Juyeon (The Boyz): 1998

11. Seoryn (LipBubble): 1998

12. Sogeum (HINT): 1998

13. Suhyun (Billlie): 2000

14. Jinhwa (BLITZERS): 2002

16 Januari

1. Daewon (BNF): 1991

2. Jay (BTL): 1991

3. Kanghan (MVP): 1993

4. Sunghak (Bigstar): 1993

5. Sungjin (Day6): 1993

6. Chealin (AWESOME): 1995

7. Sol.B (BADKIZ): 1995

8. Insoo (A6P dan Off the Cuff): 1996

9. Jennie BLACKPINK: 1996

10. Seongho (Beatwin): 1996

11. Dohyuk (14U): 1998

12. Seungkwan (SEVENTEEN): 1998

13. Jinny (Chloris): 1999

14. Junseo (DKB): 2001

15. Minji (Busters): 2001

16. Kelly (TRI.BE): 2002

17. Liisu (UHSN): 2003

18. Hayun (Hi-L): 2004

19. Yoon Jia (mimiirose): 2004

20. Na Haeun (Artis Solo): 2009

17 Januari

1. Hwanhee (Fly to the Sky): 1982

2. Kangin (Super Junior): 1985

3. Kiseop (U-kiss): 1991

4. Minju (A.KOR): 1992

5. Cinta (OnlyOneOf ): 1994

6. Sojeong (Goddess): 1994

7. Hyesung (Vanner): 1996

8. Sua (AQUA, DAN, dan SeeArt): 1997

9. Chani (SF9): 2000

18 Januari

1. Minsung (5TION): 1981

2. Seokho (5TION): 1981

3. Keon U (LedApple): 1991

4. Blue (Pungdeng-E): 1994

5. Jiyoung (Kara): 1994

6. Minzy (2NE1 dan Unnies): 1994

7. Heyden (ATEEN): 1996

8. Hyeona (Marmello): 1997

9. Khael (MIRAE): 2002

19 Januari

1. Moon Hyuna (Artis Solo): 1987

2. Miuu/Bohye (Bella, DESTINY, dan Kiss&Cry): 1990

3. Ugly Duck (Artis Solo): 1991

4. Lime (Hello Venus): 1993

5. Soyeon (A-Seed): 1994

6. InHwa (Oh!Bliss): 1995

7. Hanbin (TEMPEST): 1998

8. Jisu (TO1): 2000

20 Januari

1. Mijung (O-24): 1981

2. Kwanghaeng (SPEED): 1990

3. Kimi (Bulldok): 1993

4. Kisum (Artis Solo): 1994

5. Siyoung (Wanna.B ): 1994

6. Gyuhee (Sunny Days): 1995

7. Hayang (LoveUs): 1995

8. Sohee (CIVA, IBI, dan Nature): 1995

9. Suwoong (Boys Republic): 1995

10. Soohyun (MustB): 1996

11. Jinny (Secret Number): 1998

12. Chaewon (Saturday): 2001

13. Woochan (OG School Project): 2005

21 Januari

1. Andy (Shinhwa): 1981

2. Roeun (Wanna.B): 1991

3. Jinhan (AKZ): 1992

4. Sangbum (Demion): 1992

5. Shin Ee-rang (Year 7 Class 1): 1993

6. Lim Kim (Artis Solo): 1994

7. Kyuri (2Wenty's): 1994

8. Yoon (WINNER): 1994

9. Seoyoung (ANS dan ALLS-GIRL): 2000

10. Hyunwoo (TRCNG): 2001

11. Daigo (TO1): 2002

12. Wooju (BLITZERS): 2004

22 Januari

1. I-OH (Led Apple): 1991

2. Jinseok (SHU-I): 1991

3. Ron (Bigflo): 1991

4. Sunggu (HIGH4): 1992

5. JinE (Oh My Girl): 1995

6. Taevin (Myteen): 1996

7. Jun (U-kiss dan UNB): 1997

8. Yesol (Black Mamba): 1998

9.Daisy (Momoland): 1999

10. Chiayi (Fanatics): 2000

11. Seoyeon (fromis_9): 2000

12. Arang (Pink Fantasy): 2001

23 Januari

1. San.E (Artis Solo): 1985

2. HanU (10×10 dan AiRiSU): 1989

3. Dokyung (Global Icon): 1991

4. Dokka (Baikal): 1992

5. Jiyeon (GLAM): 1992

6. Wyatt (ONF): 1995

7. Yonggeun (D1CE): 1995

8. Yooyoung (Hello Venus): 1995

9. Yeeun (Real Girls Project): 1996

10. Yuto (Pentagon): 1998

11. ISA (STAYC): 2002

12. Ara (ILY):1): 2002

24 Januari

1. Paloalto (Artis Solo): 1984

2. I.lin (E2RE): 1987

3. Giriboy (Artis Solo): 1991

4. Youngjae (BAP): 1994

5. BomB (Be.A): 1998

6. Cya (Onewe): 2000

7. Gijoong (IM66 dan UNB): 2001

8. Imchan (24K): 2001

9. Ayden (EPEX): 2005

25 Januari

1. Jungnam (Turbo): 1973

2. Minsun (JQT): 1987

3. Junho (2PM): 1990

4. Yeoeun (Melody Day): 1990

5. g1nger (Artis Solo): 1992

6. Timoteo (HOTSHOT): 1993

7. Seunghee (Oh My Girl): 1996

8. Yeorin (Ye-A): 1996

9. Dany (API): 1998

10. Lucas (NCT, WAYV, dan Super M): 1999

11. Yoel (AIMERS): 2001

12. Nahyun (HOT ISSUE): 2002

13. Kangmin (VERIVERY): 2003

14. Heesun (Pink Fantasy dan MyDoll Girls): 2005

26 Januari

1. Jaejoong (JYJ dan TVXQ): 1986

2. Chanhwee (Pure): 1989

3. Hyungjun (SHU-I): 1989

4. Yooseung (M.Pire): 1990

5. Hakyung (N*White): 1991

6. Taewoong (BZ BOYS): 1994

7. Cui Xiang (Botopass): 1995

8. Seoyoon (Botopass): 1995

9. Xuan Yi (Cosmic Girls): 1995

10. IM (Monsta X): 1996

11.Chan (iKON): 1998

12. Moonbin (Astro): 1998

13. Sarang (Lay-T): 1998

14. Soeun (Maywish): 1998

15. Seoryoung (GWSN): 2000

16. Somyi (DIA): 2000

17. Sullyoon (NMIXX): 2004

27 Januari

1. Hidden (A.Cian dan Fri.D): 1989

2. Z-Uk (Bigflo): 1993

3. Rohan (MEGAMAX): 1997

4. Kino (Pentagon): 1998

5. Rina (Gen-Z): 1999

6. Jueun (ARIAZ): 2001

7. Taeyoung (CRAVITY): 2003

8. Seira (Busters): 2004

9.Seunghwan (ATBO): 2004

28 Januari

1. Minhee (K-Girls): 1988

2. Joo A (SKarf): 1990

3. Bak Chi Gi (Wonder Boyz): 1992

4. Sheon (Billlie): 2003

5.Youngchae (CoCo): 2008

29 Januari

1. Jungha (Beatwin): 1993

2. Xydo (Artis Solo): 1994

3. Hyeonju (AQUA dan SeeArt): 1996

4. Kibin (ATEEN): 1997

5. Dabi (AREAL): 2000

6. Daehwi (AB6IX dan Wanna One): 2001

7. Yeojeong (TO1): 2005

8. Seoha (CoCo): 2007

30 Januari

1. Mikey (Turbo): 1980

2. Woogoon (Tritops): 1985

3. Gunwoo (My Name): 1989

4. Sodam (AMOR): 1994

5. Saebom (Alam): 1997

6. Areum (AREAL): 1998

7. Yuki (Saturday): 2002

8. Haruna (Billlie): 2006

9.Jehee (Vitamin): 2008

31 Januari

1.Kim EZ (Baby VOX): 1979

2.Boseok (5TION): 1984

3. Hwang Insun (Artis Solo): 1987

4. Gowoon (Sha Sha dan VIVIDIVA): 1996

5. Miyeon ((G)I-DLE): 1997

6. Wooseok (Pentagon): 1998

Itulah tadi daftar lengkap idol K-Pop yang lahir pada bulan Januari. Catat tanggalnya agar tak ketinggalan merayakan momen spesial sang idola.

LALA DITA PANGESTU

