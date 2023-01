Fans One Direction Temukan Kesalahan Jadwal Konser di Serial Netflix Kaleidoscope

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar boyband, One Direction menemukan kesalahan jadwal konser dalam salah satu adegan di serial terbaru Netflix, Kaleidoscope. Serial yang memiliki delapan episode ini mengikuti sekelompok penjahat saat melakukan perampokan di brankas bawah tanah selama badai.

Dalam episode Green atau ketiga, berlatar tujuh tahun sebelum pencurian terjadi, salah satu penjahat Judy (Rosaline Elbay) mencoba menyelundupkan kartu sim ke pacarnya di penjara, Stan Loomis (Peter Mark Kendall). Saat dia dihentikan oleh salah satu petugas penjara, Judy menyuapnya dengan tiket konser One Direction.

Protes dari Penggemar One Direction

Namun, salah satu penggemar mantan band ini dengan cepat menyadari bahwa tanggal di tiket tersebut 6 Maret 2016, beberapa bulan setelah One Direction hiatus. Dalam tiket yang dimunculkan dalam serial tersebut, tertulis lokasi konsernya berada di Madison Square Garden.

"Mengapa tidak ada yang berbicara tentang tiket tur One Direction pada 2016 disebutkan dalam serial Netflix #Kaleidoscope !!!??? Fakta bahwa 1D (One Direction) hiatus pada 2015 dan bahkan tidak bersama pada 2016!!?? Juga mereka hanya bermain di Madison Square Garden sekali pada 2012. Sakit sebagai Directioner (nama penggemar One Direction)," cuit akun @Matildarryhs3 pada Minggu, 1 Januari 2023.

(Kiri-kanan) Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zain Malik dan Louis Tomlinson berpose di awal karier boyband One Direction pada November 2010. Grup yang dibentuk sejak pertengahan 2010 ini memutuskan akan vakum pada Maret 2016. Ian Gavan/Getty Images

Seperti yang disebutkan dalam cuitan tersebut, meskipun One Direction secara resmi melakukan hiatus tanpa batas waktu pada Januari 2016, konser terakhir mereka adalah pada Oktober 2015 ketika mereka menyelesaikan tur On The Road. Itu berarti tur dunia yang tertera di tiket tidak akan mungkin dilakukan kecuali band tersebut tidak hiatus dalam kisah Kaleidoscope.

Selain itu, tiket tersebut mengatakan bahwa konser tersebut akan diadakan pada hari Sabtu, padahal pada kenyataannya tanggal 5 Maret 2016 adalah hari Minggu.

Kaleidoscope Berdasarkan Kisah Nyata

Miniseri baru Netflix, Kaleidoscope didasarkan pada kisah nyata sebuah perusahaan yang hampir kehilangan miliaran obligasi karena banjir di ruang bawah tanahnya. Dalam sebuah wawancara dengan situs web Netflix Tudum, sang pencipta Eric Garcia mengatakan bahwa ide perampokan di tengah badai terinspirasi oleh peristiwa nyata pada 2012 di mana obligasi senilai 70 miliar dolar AS kebanjiran selama Badai Sandy.

Penonton pada akhirnya dapat menyaksikan semua episode, tetapi urutan menonton episode akan memengaruhi sudut pandang mereka terhadap cerita, karakter, dan pertanyaan serta jawaban di inti pencurian. Serial ini dibintangi oleh Giancarlo Esposito, Paz Vega, Rufus Sewell, Tati Gabrielle, Peter Mark Kendall, Rosaline Elbay, Jai Courtney, Niousha Noor, Jordan Mendoza, Soojeong Son dan Hemky Madera.

