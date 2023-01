Pangeran Harry dan Meghan Markle Jadi Pesohor Paling Menyebalkan Tahun 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Pangeran Harry dan Meghan Markle menjadi pesohor yang paling menyebalkan tahun 2022, menurut daftar yang dirilis oleh Ranker, perusahaan media digital di Los Angeles. Klaim tersebut hanya beberapa pekan setelah perilisan dokumenter Netflix Harry & Meghan yang mengritik keluarga kerajaan.

Duke dan Duchess of Sussex, yang mengundurkan diri sebagai pekerja senior kerajaan pada 2020 ini berada dalam daftar Celebrities You’re Sick of in 2022 versi Ranker. Meghan menduduki peringkat pertama dengan menerima total 24.201 suara dari lebih dari 416.000 suara yang diberikan.

Sebaliknya, putra bungsu Raja Charles, Harry, menerima hampir 21.492 suara. Harry dan Meghan mendapat suara lebih dari lima persen dari hampir setengah juta suara yang diterima. Pemungutan suara, yang ditabulasikan secara real time, ditutup pada hari Sabtu, 31 Desember 2022.

Meghan dan Harry telah menimbulkan kegemparan sepanjang tahun dengan wawancara, podcast, dan serial dokumenter mereka, yang diduga menargetkan keluarga kerajaan.

Pangeran Harry dan Meghan Markle di film dokumenter Harry & Meghan yang tayang di Netflix Desember 2022 (tangkapan layar Netflix)

Oprah Winfrey hingga Ellen DeGeneres Masuk dalam Daftar 10 Besar

Nama-nama yang masuk sepuluh besar tahun ini termasuk Oprah Winfrey, yang mewawancarai pasangan itu tahun lalu. Ia melihat Meghan mengklaim bangsawan memiliki 'kekhawatiran' atas warna kulit putranya. Selama obrolan eksplosif dengan Winfrey pada Maret tahun lalu, Meghan mengklaim saudara iparnya, Kate Middleton meninggalkannya menangis setelah bentrokan tentang pengiring pengantin berpakaian menjelang pernikahannya.

Berbicara kepada Winfrey, Menghan mengklaim bahwa dia 'dibungkam' oleh The Firm ketika dia mengungkapkan kekhawatirannya, yang mendorong dia dan Harry akhirnya mengambil langkah untuk meninggalkan Istana.

Selain itu ada juga Amber Heard, James Corden, Kim Kardashian dan beberapa lainnya. James Corden, yang juga telah mewawancarai pasangan itu beberapa kali selama setahun terakhir di acara larut malamnya, meraih tempat kelima. Daftar tersebut juga menyertakan bintang-bintang yang reputasinya dipertanyakan tahun ini, seperti Kanye West dan Ellen DeGeneres.

DeGeneres yang mengucapkan selamat tinggal pada program siang hari pada Mei lalu, mewawancarai pasangan itu pada November tahun lalu, beberapa bulan sebelum rekaman terakhirnya. Pembawa acara berusia 64 tahun itu juga mendapat kecaman dalam beberapa tahun terakhir karena diduga membiarkan budaya kerja 'beracun' berakar di balik layar acara hitnya, dengan DeGeneres sendiri dituduh memperlakukan staf dengan sangat buruk.

