Hari Ini Genap 66 Tahun, Begini Profil Aktor Amerika-Australia Mel Gibson

TEMPO.CO, Jakarta -Mel Columcile Gerard Gibson AO atau dikenal dengan nama Mel Gibson adalah aktor Amerika-Australia dan produser serta sutradara film. Ia lahir pada tanggal hari ini, 3 Januari pada tahun 1956 di Peekskill, New York, Amerika Serikat.

Gibson merupakan anak keenam dari sebelas bersaudara. Ia merupakan putra kedua dari pasangan Hutton Gibson dan Anne Patricia.

Nenek Gibson, Eva Mylott, merupakan seorang penyanyi opera contralto. Kakek Gibson, John Hutton Gibson, merupakan seorang pengusaha tembakau dari Amerika Serikat Selatan. Selain itu, adik laki-laki Gibson, Donal, merupakan seorang aktor.

Tonggak Film Braveheart

Mengutip Britannica, disebutkan bahwa pada usia 12 tahun, ia pindah ke Sydney, Australia, bersama orang tuanya.

Setelah pindah ke Australia, Gibson mulai belajar akting di National Institute of Dramatic Art, Australia. Selanjutnya, pada 1980-an, ia mendirikan Icon Productions. Pada 1981, Gibson dipilih oleh Peter Weir untuk menjadi tokoh utama dalam film Gallipoli dan hal tersebut membuat Gibson berhasil meraih Penghargaan Aktor Terbaik dari Australian Film Institute. Selain itu, film tersebut juga mengantarkan Gibson ke tangga popularitas dalam dunia sinema.

Selain aktif menjadi aktor, Gibson juga aktif menjadi produser film. Pada 1995, Gibson memproduksi, menyutradarai, dan membintanngi film drama berjudul Braveheart.

Film Braveheart berhasil mengantarkan Mel Gibson memenangkan Golden Globe, Academy Award untuk Sutradara Terbaik, dan Academy Award untuk Film Terbaik. Kemudian, pada 2004, Gibson kembali menyutradarai suatu fim drama biblika, yaitu The Passion of The Christ.

EIBEN HEIZIER

