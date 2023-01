Rekomendasi 10 Film Bioskop Terbaru Tayang Januari 2023, Banyak Genre Horor!

TEMPO.CO, Jakarta - Menonton film di bioskop menjadi pilihan hiburan terbaik untuk mengawali tahun 2023. Ada berbagai jenis film yang tersaji, mulai film produksi tanah air hingga film luar negeri. Genrenya pun beragam, di antaranya horor, thriller, romance, hingga film animasi.

Daftar Film Bioskop Terbaru Tayang Januari 2023

Berikut rekomendasi film bioskop terbaru yang tayang bulan Januari 2023 lengkap beserta sinopsisnya.

Alena Anak Ratu Iblis (5 Januari 2023)

Film bioskop terbaru Alena Anak Ratu Iblis merupakan hasil garapan sutradara Sonu Samtani yang mengangkat genre horor thriller. Film horor tanah air ini mengisahkan pasutri frustrasi lantaran tak kunjung dikaruniai buah hati. Suatu hari, mereka menemukan bayi tergeletak di jalan dan memutuskan untuk mengadopsinya. Alih-alih membawa kebahagiaan, bayi itu justru malah mendatangkan malapetaka.

Puisi Cinta yang Membunuh (5 Januari 2023)

Garin Nugroho kembali hadirkan film layar lebar berjudul Puisi Cinta yang Membunuh. Diperankan oleh Mawar Eva De Jongh sebagai Ranum, seorang gadis yang kerap kali tertipu janji manis dari lelaki penghianat. Keluarga Ranum pada mulanya damai, seketika berubah menjadi drama.

Sword Art Online, Progressive: Scherzo of Deep Night (4 Januari 2023)

Film SAO kali ini melanjutkan Sword Art Online the Movie: Progressive-Aria of a Starless Night yang telah rilis di tahun 2021. Tak jauh berbeda seperti serial animenya, film yang diilustrasikan oleh Abec ini kisahkan perjuangan Asuna dan Kirito yang terperangkap di dunia game.

M3GAN (6 Januari 2023)

Sinopsis film M3GAN mengisahkan sosok Gemma (Allison William), ahli perancang robot di perusahaan mainan. Suatu hari, keluarga kakaknya meninggal secara tragis karena kecelakaan. Keponakannya, Cady (Violet McGraw) pun dititipkan untuk menetap di rumahnya. Kesibukan membuatnya tak punys banyak waktu luang. Gemma memutuskan untuk menciptakan robot sebagai teman Cady. Seiring waktu berjalan, robot malah malafungsi, dari sinilah mimpi terburuk seumur hidup bermula.

Hidayah (12 Januari 2023)

Film Hidayah menjadi sinema horor religi yang akan mengisi bioskop Indonesia termasuk CGV. Bahri (Ajil Dito), seorang ustad muda. yang merantau ke kota sembari mengubur masa lalu kelamnya. Suatu hari, ia mendengar kabar kampung halamannya diserang gangguan makhluk ghaib. Konflik semakin memanas saat masa lalunya sebagai mantan narapidana terbongkar.

Anak Titipan Setan (12 Januari 2023)

Pecinta Film horor Indonesia wajib nonton Anak Titipan Setan. Berkisah tentang sebuah keluarga penganut ritual pesugihan Jaran Penoleh. Putri (Gisella Anastasia) terpaksa pulang kampung dari Australia ke Surakarta, karena keluarga tengah dihadapkan masalah besar yang mengancam keselamatan. Mampukah Putri menyingkap teror di balik kekacauan tersebut?

AUTOBIOGRAPHY (19 Januari 2023)

Autobiography merupakan karya terbaik Makbul Mubarak yang sukses mentereng di berbagai ajang festival film tingkat dunia. Alkisah seorang pria bernama Rakib (Kevin Ardilova), bekerja sebagai penjaga rumah milik Purnawirawan sekaligus calon bupati. Di sela kesibukannya, Rakib kerap diganggu serangkaian kejadian horor.

Bayi Ajaib (19 Januari 2023)

Kosim, pria yang mendadak kaya raya usai menemukan harta karun di sungai Hirupbagja. Dia memutuskan segera mempersunting Sumi. Anehnya, pernikahan keduanya dikaruniai bayi misterius.

Someday or One Day (25 Januari 2023)

Someday or One Day: The Movie merupakan film Taiwan bergenre romance fantasi yang akan diputar di bioskop bulan Januari. Li Zi Wei dan Huang Yu, dua orang yang umurnya terpaut lebih dari sepuluh tahun. Keduanya terjebak dalam ingatan masa lalu akibat tragedi kecelakaan.

Mangkujiwo 2 (26 Januari 2023)

Mangkujiwo 2 menjadi film horor Indonesia yang paling ditunggu perilisannya tahun ini. Mengikuti kisah kematian misterius Tjokro Kusumo. Di sekuel sebelumnya, Tjokro Kusumo dan Brotoseno adalah rival yang memperebutkan loji pusaka. Keduanya saling menyimpan dendam kesumat. Lantas, keputusan besar apakah yang akan diambil Brotoseno setelah musuhnya meninggal dunia?

LALA DITA PANGESTU

