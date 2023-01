Profil IU, Kekasih Lee Jong Suk yang Punya Karir Gemilang Sebagai Penyanyi dan Aktris

TEMPO.CO, Jakarta - Nama IU atau Lee Ji Eun pasti sudah tidak asing lagi di kalangan penikmat musik Korea atau K-Pop. Memiliki suara yang merdu, perempuan kelahiran 1993 ini juga termasuk aktris yang berbakat dan memiliki banyak penghargaan sepanjang perjalanan kariernya. Oleh karena itu, profil IU pun selalu menarik perhatian.

Perempuan yang lahir dengan nama asli Lee Ji Eun ini merupakan penyanyi solo, produser musik, penulis lagu, model, dan aktris ternama asal Korea Selatan. Dia memilih nama panggung IU yang berasal dari gabungan dua suku kata ‘I and You’ yang artinya aku dan kamu. Nama ini melambangkan bahwa ‘aku dan kamu’ atau ‘kita’ dapat menjadi ‘satu’ melalui musik.

Profil IU yang sederhana selalu berhasil membuat kagum publik dan penggemar. Dia terlahir di sebuah keluarga sederhana dan pernah tinggal di rumah kecil dengan satu kamar selama satu tahun.

Kini, perempuan yang merupakan kekasih dari aktor Lee Jong Suk ini telah menjadi idola dan dikenal di berbagai penjuru dunia. Seperti apa profil IU atau Lee Ji Eun? Berikut informasinya.



Profil IU

Nama asli: Lee Ji Eun

Nama panggung: IU

Tempat, tanggal lahir: Seoul, 16 Mei 1993

Julukan dari penggemar: Nation’s Little Sister, Nation’s Sweetheart

Nama fandom penggemar: UAENA

MBTI: INFJ

Zodiak: Taurus

Perjalanan Karier Menyanyi IU

Setelah mengetahui tentang profil IU, maka kita juga perlu untuk mengetahui perjalanan karier IU sebagai seorang penyanyi solo. Pada awal memulai karier sebagai penyanyi, IU pernah mengikuti audisi di salah satu agensi besar Korea Selatan, JYP Entertainment.

Sayangnya, IU gagal dalam audisi tersebut dan mencoba keberuntungan dengan mengikuti audisi di LEON Entertainment, sekarang Kakao M. Di bawah naungan LEON Entertainment inilah IU memulai debutnya sebagai penyanyi solo pada 2008 silam dengan album bertajuk Lost and Found.

Sukses dengan album debutnya, nama IU semakin bersinar kala kembali merilis lagu berjudul Good Day pada 2010. Namanya pun semakin dikenal masyarakat Korea seiring dengan lagunya yang terus bertahan di urutan pertama tangga lagu digital Gaon Korea Selatan. Bahkan, pada 2019, lagu tersebut menduduki peringkat nomor satu dalam daftar “100 Lagu K-Pop Terbaik dekade 2010-an” versi majalah Billboard.

Hingga saat ini, IU telah merilis setidaknya sekitar tujuh album dan puluhan single lagu digital. Adapun daftar diskografi IU yakni Lost and Found, Growing Up, IU…IM, Last Fantasy, Modern Times, Palette, dan Lilac.



Perjalanan Akting IU

Jika membahas tentang profil IU, maka perjalanan karier IU di dunia akting pun selalu menarik perhatian. Setelah sukses menjadi penyanyi solo di Korea, IU pun membentangkan sayapnya di dunia hiburan Korea dengan terjun ke dunia seni peran.

Lee Ji Eun pertama kali memulai debut aktingnya dalam drama berjudul Dream High yang tayang pada 2011 silam. Ia membintanginya bersama Kim Soo Hyun, Bae Suzy, dan Ok Taecyeon. Setelah itu, dia pun mulai banyak membintangi berbagai judul drama lain.

Terhitung, ada 8 serial drama yang dimainkan oleh IU. Drama tersebut adalah Dream High (2011), You’re the Best (2013), Bel Ami (2013), The Producers (2015), Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016), My Mister (2018), Persona (2019), dan Hotel Del Luna (2019).

Selain bermain dalam serial drama, IU juga turut bermain di beberapa judul film layar lebar Korea, yakni Shades of the Hearth (2021), Dream (2021), dan Broker (2022). Bahkan, salah satu film yang dibintanginya, Broker, berhasil masuk ke dalam daftar deretan festival ternama, Festival Film Cannes 75, pada Mei 2022 lalu.

RADEN PUTRI

