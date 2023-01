Resolusi 2023 Acha Septriasa: Coba Pahami dan Lakukan Kegiatan Favorit Suami

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Acha Septriasa membuat resolusi 2023 yang lebih berfokus untuk menjaga kualitas hubungan dengan suaminya, Vicky Kharisma. Di usia pernikahan yang baru menginjak 6 tahun pada 11 Desember lalu, Acha mengaku ingin mencoba untuk lebih memahami dan melakukan kegiatan yang disukai Vicky.

"Tapi di tahun 2023 ini resolusi rship pengen mencoba memahami dan ikut melakukan apa yang kamu 'suka' kaya, mencoba lebih suka baca dan beli buku tamatin buku 3 minggu sekali," tulis Acha di Instagram pada Minggu, 1 Januari 2023.

Selain itu, Acha juga ingin mengurangi intensitas perdebatan yang tidak perlu dan melakukan berbagai hobi Vicky. "Mencoba membiarkan kamu beli sesuatu yang kamu perlu tanpa harus banyak debat, mencoba mendengarkan musik yang lebih selera kamu juga, mencoba menonton film-film perang yang selalu bikin aku molor duluan," tulisnya.

Keluarga adalah yang Utama dan Segalanya

Sebagai istri sekaligus ibu, Acha berusaha untuk memahami posisi Vicky Kharisma yang merupakan kepala keluarga. Aktris berusia 33 tahun ini berharap bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam rumah tangga. Tahun 2022 semakin membuat Acha yakin bahwa keluarga adalah segalanya.

"Mencoba mengerti menjadi kepala rumah tangga yang pikirannya harus menopang banyak hal buat keluarganya, mencoba mengerti bahwa kalau punya uang coba jangan harus selalu di spend, hahahahahaha banyak deh pokoknya !! Tahun ini kita dah puas karena kerja keras 6 bulan LDR tahun 2022 Sydney Jakarta, bikin kita jadi lebih mengerti bahwa yang utama dan segala nya adalah keluarga," tulisnya.

Kesedihan di 2022: Kehilangan yang Tercinta

Dalam kesempatan yang sama, Acha mengungkapkan bahwa dirinya mengalami keguguran. Momen itu menjadi pukulan terbesar bagi Acha dan suami. "Berita yang tidak terduga dan mungkin sangat tidak diinginkan adalah; 'kami telah kehilangan kehamilan' pada trimester pertama. Kami merasa sangat sedih, ada momen refleksi yang besar sampai saat ini, namun kami telah kembali lebih kuat dari sebelumnya sebagai keluarga 3 orang," tulisnya.

Acha Septriasa, Vicky Kharisma, dan anak pertama mereka, Bridgia Kalina Kharisma. Foto: Instagram/@septriasaacha

Acha pertama kali mengumumkan kehamilan anak keduanya di Instagram pada Minggu, 4 Desember 2022. Saat itu, ia mengabarkan kalau putri pertamanya, Bridgia Kalina Kharisma yang berusia 5 tahun akan segera menjadi kakak. "Ada manisnya tersendiri bisa ikut berkreasi.. mengukir nama, membesarkan kehidupan, dan mencipta kenangan bersama.. kewalahan dan bersyukur atas kesempatan kedua menjadi orang tua, Bridgia sebentar lagi akan menjadi kakak," tulisnya.

Sambut Tahun Baru Bersama Selama 7 Tahun

Acha, Vicky, dan Bridgia merayakan pergantian tahun baru 2023 bersama di Sydney, Australia. Ini adalah tahun ketujuh bagi Acha dan Vicky melewati malam tahun baru bersama. Acha masih ingat betul bagaimana mereka merayakan tahun baru setiap tahunnya.

"Ke- 7 tahun nya malam tahun baru an sama kamu.. dari mulai dulu setelah honeymoon 2016 , 2017 sama baby Brie 3 bulan nonton Fireworks di Pyrmont , 2018 kita bawa Brie ke kantor Kamu, 2019 kita NYE bareng sahabat2 di Sydney, 2020 NYE di mobil nonton kembang api dari jalanan tol Harbour bridge, 2021 LDR Indo Ausie," tulis Acha. "2022 kemarin yang booking ticket the rocks last minute dan berhasil menebus road block sampai 3 kali .. dan keluar the rocks sydney baru di jam 2.30 am karena portal nya baru di buka."

Pelajaran yang bisa dipetik Acha dari tahun 2022 adalah ia harus lebih memahami dan mencintai dirinya sendiri. "Kekuatan batin saya adalah mengetahui kapan saya harus istirahat, dan bersantai, jangan lupa untuk menjalani hidup.. karena saat-saat indah hari ini, adalah pikiran sedih esok hari. Terima kasih 2022," tulisnya.

