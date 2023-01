Daftar Film dan Serial Terbaru yang Tayang di Netflix Januari 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan banyak film dan serial terbaru sepanjang Januari 2023. Film Indonesia, drama Korea, anime hingga tayangan dokumenter akan tayang mulai bulan ini.

Berikut daftar film dan serial terbaru Netflix Indonesia edisi Januari 2023:

1. Mencuri Raden Saleh

Bersiaplah untuk mengikuti pencurian ulung di Mencuri Raden Saleh pada 5 Januari. Demi menyelamatkan sang ayah, seorang ahli pemalsu bertekad mencuri lukisan yang tak ternilai dengan bantuan sekelompok kru spesialis bayaran.

2. The Makanai: Cooking for the Maiko House

Masuki dunia The Makanai: Cooking for the Maiko House pada 12 Januari. Dua teman karib pindah ke Kyoto demi meraih impian mereka menjadi maiko, tetapi memutuskan untuk mengejar hasrat yang berlainan sambil tinggal bersama.

3. Physical: 100

Reality show Physical: 100 yang akan segera tayang menyajikan kompetisi kebugaran yang amat sengit. Seratus kontestan bertubuh prima berlomba memperebutkan status kehormatan sebagai pemilik tubuh terbaik.

4. Noktah Merah Perkawinan

Pernikahan sebuah pasangan mencapai titik stagnan setelah 11 tahun, hingga seorang perempuan muda membangkitkan kembali perasaan dan mengancam keberlangsungan hubungan mereka. Film ini tayang 12 Januari dengan pemain Oka Antara, Marsha Timothy, dan Sheila Dara Aisha.

Film Noktah Merah Perkawinan dibintangi Marsha Timothy, Oka Antara, dan Sheila Dara Aisha, tayang di bioskop mulai Kamis, 15 September 2022. Foto: Instagram Noktah Merah Perkawinan.

5. 12 Cerita Glen Anggara

Shena memberi Glen daftar berisi 12 hal yang ingin ia lakukan sebelum meninggal. Didorong oleh rasa iba dan ingin berbuat baik, Glen setuju mewujudkan daftar itu dan pelan-pelan tumbuh rasa cinta Glen kepada Shena. Namun Shena takut bila perasaan di antara mereka akan menyulitkan Glen ketika ia sudah tak ada lagi. Film yang diperankan Junior Roberts, Prilly Latuconsina, dan Angga Yunanda ini tayang 26 Januari.

6. Poong, the Joseon Psychiatrist

Ahli akupuntur berbakat yang punya trauma ini pergi ke suatu desa aneh untuk bekerja. Di sana ia jadi mulai memahami kebenaran masa lalunya yang bermasalah. Tayang 7 Januari, drama Korea ini Kim Min Jae, Kim Hyang Gi, dan Kim Sang Kyung.

Poong, the Joseon Psychiatrist. Dok. Netflix

7. JUNG_E

Di abad 22, era pasca-apokalips, seorang ilmuwan di sebuah lab AI memimpin upaya mengakhiri perang sipil dengan mengkloning otak sosok prajurit heroik: ibunya sendiri. Tayangan Korea ini dibintangi Kang Soo Youn, Kim Hyun Joo, dan Ryu Kyung Soo.

8. Ginny & Georgia: Season 2

Hubungan dan tantangan baru menanti Georgia dan Ginny saat mereka menjalani kehidupan di Wellsbury, hingga rahasia dari masa lalu mengancam segalanya.

9. Dog Gone

Seorang pemuda memulai pencarian yang luar biasa bersama orang tuanya untuk menemukan anjing kesayangannya yang hilang dan memberinya obat penyelamat hidup.

10. Devotion

Seorang perintis penerbang Angkatan Laut AS berkulit hitam (Jonathan Majors) dan pendamping setianya (Glen Powell) menjalin ikatan sehidup semati dalam kisah mengenai Perang Korea yang diangkat dari kisah nyata yang luar biasa.

11. Power Rangers Dino Fury: Season 2

Power Rangers bersatu dengan senjata baru Dino Keys untuk menghentikan laju monster Sporix dan menghadapi musuh yang ingin membalas dendam.

12. Kung Fu Panda: The Dragon Knight: Season 2

Untuk menemukan senjata Tianshang yang legendaris, Po yang berhati besar dan para kesatria memulai perjalanan ke seluruh dunia. Tapi dapatkah mereka mengalahkan kejahatan?

Kung Fu Panda: The Dragon Knight: Season 2. Dok. Netflix

13. The Croods: A New Age

Saat mencari rumah baru, Keluarga Croods menemukan sebuah tempat surga bertembok yang dihuni oleh keluarga Betterman yang kreatif. Lalu, pisang menjadi tema utamanya.

14. That ‘90s Show

Kitty dan Red Forman menyambut generasi baru remaja ke rubanah mereka saat sang cucu, Leia, memutuskan menghabiskan musim panasnya di Wisconsin.

15. Bling Empire: New York

Pemeran baru sosialita Asia-Amerika yang penuh gaya memamerkan kekayaan - dan gaya busana - mereka sambil menghadirkan drama dan menikmati hidup sepuasnya di New York City.

16. You People



Pasangan baru dan keluarga mereka menghadapi cinta modern di tengah bentrokan budaya, harapan masyarakat, dan perbedaan generasi. Sebuah komedi dari Kenya Barris.

17. Cunk On Earth

Philomena Cunk hadir untuk memperlihatkan sejauh mana umat manusia telah melangkah maju—atau mundur—dalam mockumentary jenaka yang menelusuri sejarah peradaban ini.

18. The Pale Blue Eye

Seorang pensiunan detektif merekrut kadet West Point yang cerdik bernama Edgar Allan Poe untuk membantu memecahkan misteri pembunuhan yang mengerikan di Akademi Militer Amerika Serikat.

19. Lockwood & Co

Si gadis dengan kemampuan cenayang luar biasa bergabung dengan dua remaja berbakat di sebuah agen pemburu hantu untuk melawan roh-roh mematikan yang menghantui London.

20. Mumbai Mafia: Police vs The Underworld

Tahun 1990-an, kota Mumbai dikuasai oleh bos kriminal dan jaringannya yang merajalela. Namun kemudian muncullah “polisi bersenjata” yang membunuh sasaran tanpa ragu.

21. Pamela, a love story

Dalam penuturannya sendiri melalui video pribadi dan buku harian, Pamela Anderson berbagi kisah hidupnya dalam merintis ketenaran, kisah cinta penuh gelombang, dan skandal video seks yang terkenal.

22. The Way of the Househusband: Season 2

Mantan yakuza kegemaran semua orang telah kembali! Ia rajin mengumpulkan kupon, membuat menu makanan yang hemat, dan menjalani perannya sebagai bapak rumah tangga dengan sangat serius.

The Way of the Househusband: Season 2. Dok. Netflix

23. Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre

Buah pikiran Junji Ito sang maestro manga horor, koleksi kisah seram ini berisi sederetan karyanya yang paling aneh, meresahkan, dan mengerikan.

24. Record of Ragnarok: Season 2 Episodes 1-10

Kaum manusia yang menghadapi tantangan berat tetap berusaha bertahan. Dalam putaran berikutnya yang menentukan, seorang manusia yang amat bengis muncul dan berhadapan dengan seorang dewa hebat.

