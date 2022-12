Resolusi 2023 Selebritas: Kereena Kapoor Ingin Damai dan Bahagia, Raffi Ahmad: Punya Anak Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Pergantian tahun sudah di depan pintu. Orang-orang melakukan kilas balik kehidupannya selama satu tahun ke belakang, melihat apa saja pencapaian dan kekurangannya. Begitu pula para selebritas, baik artis luar negeri maupun dalam negeri yang membuat resolusi 2023.

Biasanya, resolusi berisi tentang hal-hal yang ingin dicapai di tahun berikutnya. Akibatnya, orang-orang akan berlomba untuk membuat resolusi dalam rangka menyambut tahun baru. Berikut adalah resolusi 2023 dari para artis untuk menyambut lembaran baru mulai 1 Januari 2023.

1. Kareena Kapoor Khan

Artis India satu ini tidak segan-segan untuk mengungkapkan resolusi tahun baru 2023 pada media. Kareena Kapoor Khan menyatakan, “Resolusi untuk 2023 adalah mencoba untuk menjaga keseimbangan, secara harfiah seperti berdiri dengan satu kaki, ketika Anda memiliki dua anak dan Anda mencoba untuk bekerja dan melakukan banyak hal,” seperti dilansir dari laman mirchi.in.

Pemeran film Kabhi Khushi Kabhi Gham ini menambahkan lebih lanjut mengenai resolusinya untuk tahun depan. Ia ingin menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Tidak hanya itu, Kareena berbagi salah satu resolusi utamanya, yaitu bahagia.

"Kami membuat resolusi besar, tetapi sebenarnya resolusi semua orang seharusnya adalah damai dan bahagia. Sebab, itu hal yang sulit untuk dilakukan,” kata Kareena.

2. Simu Liu

Artis luar negeri selanjutnya yang mengungkap resolusi 2023 miliknya adalah Simu Liu. Pemeran Shang-Chi dalam film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini berharap untuk meningkatkan dirinya pada 2023 dan salah satu tujuannya adalah sesuatu yang mungkin perlu diadopsi oleh setiap orang.

"Resolusi 2023 adalah menjadi pengirim pesan yang lebih baik," kata Liu kepada People. Selain berolahraga lebih banyak, resolusi 2023 untuk dirinya sendiri adalah ingin lebih berhati-hati ketika menggunakan gawainya. "Jadi, mungkin saya bisa membatasi screen time, saya tidak akan banyak nge-tweet," ujarnya.

3. Stephanie Poetri

Penyanyi asal Indonesia yang berkarier di luar negeri, Stephanie Poetri mengungkapkan resolusinya untuk 2023. Ia ingin memperbanyak konten dan berkolaborasi dengan penyanyi tanah air. Penyanyi naungan 88Rising ini juga ingin menjadi produser dan menciptakan lagu untuk penyanyi lain, khususnya penyanyi Indonesia. Pelantun lagu I Love You 3000 ini berharap memiliki waktu yang tepat di tahun depan untuk merealisasikan itu semua.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Foto: Instagram/@raffinagita1717.

4. Raffi Ahmad

Ayah dari Rafathar Malik Ahmad dan Rayyanza Malik Ahmad ini juga menyatakan resolusi 2023 kepada sang istri, Nagita Slavina melalui kanal YouTube RANS Entertainment. Raffi Ahmad memiliki harapan ingin mempunyai anak lagi pada 2023.

"Aku mau punya anak lagi," kata Raffi usai ditanya Nagita tentang harapan untuk tahun depan. Raffi memiliki harapan yang besar, jika sang istri dapat hamil lagi pada 2023 dan melahirkan bayi yang lucu.

5. Adipati Dolken

Pada 8 Desember 2022, Adipati Dolken resmi menjadi seorang ayah dari anak perempuan pertamanya dengan Canti Tachril yang bernama Naeswari Isthika Dyah Koesmadji. Akibatnya, ia pun mempunyai resolusi 2023 berkaitan dengan perannya yang kini menjadi seorang ayah.

Pemeran utama film Posesif ini berharap keluarganya bahagia pada 2023. Inilah yang menjadi resolusi terpenting untuk tahun depan. Sementara itu, resolusinya terkait pekerjaan, Adipati Dolken mengungkapkan keinginannya menjadi seorang sutradara.

RACHEL FARAHDIBA R

Baca juga: Resolusi Tahun Baru Sering Gagal? Ini 4 Tips dan Trik Mewujudkannya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.