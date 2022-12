Kaleidoskop 2022: Film-film yang Dibicarakan Banyak Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2022 diwarnai dengan berbagai film yang mencuri perhatian dan dibicarakan banyak orang. Industri perfilman Indonesia mulai kembali pulih dan bangkit dengan semangat baru mempersembahkan karya terbaik para sineas yang terangkum dalam Kaleidoskop 2022 berikut ini.

Ku Kira Kau Rumah

Salah satu film yang viral dan banyak mencuri perhatian adalah Ku Kira Kau Rumah, tayang perdana 3 Febuari 2022. Ketika industri film mulai runtuh, film ini menjadi awal yang baik bagi kebangkitan industri film Indonesia pasca pandemi.

Kukira Kau Rumah meraih Penghargaan Rekor MURI untuk film yang paling banyak ditonton selama pandemi dengan total penonton sebanyak 2.219.233. Film ini dibintangi oleh Jourdy Pranata dan Prilly Latuconsina memainkan karakter utama dalam debut penyutradaraan Umay Shahab.

KKN di Desa Penari

Setelah sempat tertunda, KKN di Desa Penari akhirnya dirilis pada 30 April 2022. Film ini disutradarai oleh Awi Suryad dan mengumpulkan penonton terbanyak sepanjang masa sejak awal rilis dengan total 9.233.847 penonton. Sejak thread Twitter SimpleMan menjadi viral beberapa tahun lalu, dengan pergantian media, cerita film ini mampu merebut hati penonton. Film ini dibintangi oleh beberapa aktris muda Indonesia seperti Tissa Biani, Adinda Thomas, Aghniny Haque, Achmad Megantara, Aulia Sarah dan masih banyak lagi.

Ngeri-ngeri Sedap

Cuplikan film Ngeri-ngeri Sedap. Dok.Imajinari.

Film berlatar belakang keluarga Batak ini mampu menarik lebih dari 2,8 juta penonton bioskop pada penayangan perdanya 2 Juni 2022. Film Ngeri-ngeri Sedap adalah film lain yang disutradarai dan ditulis oleh Bene Dion Rajagukguk.

Bene Dion menunjukkan masalah keluarga Batak dan membuat penonton merasa dekat dan terhubung dengan film tersebut. Film ini terpilih mewakili Indonesia di Oscar 2022. Kesuksesan film Ngeri-ngeri Sedap juga tidak lepas dari para pemerannya yaitu Arswendy Beningswara Nasution, Tika Panggabean, Boris Bokir, Lolox, Indra Jegel dan Gita Bhebhita Butar-butari.

Simak: Ngeri-ngeri Sedap Tayang di Netflix, Film yang Buat Luhut Menangis

Pengabdi Setan 2: Communion

Poster film Pengabdi Setan 2: Communion. Dok. Disney+ Hotstar

Film horor akan sangat mendominasi bioskop pada 2022. Salah satu film horor yang juga menarik perhatian publik adalah Pengabdi Setan 2: Communion. Penonton sudah lama menantikan film ini karena film ini merupakan sekuel dari Pengabdi Setan. Film yang disutradarai Joko Anwar ini mengumpulkan 6.390.970 penonton sejak dirilis pada 4 Agustus 2022.

Angka tersebut tentu saja sebuah prestasi karena melampaui kesuksesan film pertamanya yang mencapai 4,2 juta penonton. Film ini menampilkan bintang-bintang Tanah Air seperti Tara Basro, Endy Arfian, Ratu Felisha, Bront Palarae, Nasar Anuz, Asmara Abigail, Jordy Pranata, Ayu Laksmi, hingga Kiki Narendra.

Mencuri Raden Saleh

Film Mencuri Raden Saleh disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko yang berani memberi warna baru pada film action heist tersebut. Dibintangi oleh Iqbaal Ramadhan, Angga Yunanda, Rachel Amanda, Aghniny Haque, Ari Irham dan Umay Shahab, film ini sukses dengan total 2,3 juta penonton. Mencuri Raden Saleh pertama kali dirilis pada 25 Agustus 2022 dan tayang di bioskop selama lebih dari sebulan.

Miracle in Cell No.7

Miracle in Cell No.7 merupakan film adaptasi berjudul sama yang sangat populer di Korea Selatan. Namun, film ini mampu merebut hati penonton Indonesia karena kisahnya yang mengharukan. Film ini perdaya tayang pada 8 September 2022.

Dibintangi oleh Vino G. Bastian dan Graciella Abigail. Dan film ini juga disutradarai oleh Hanung Bramantyo, film ini merupakan salah satu film terlaris tahun 2022 dengan total penonton sebanyak 5.851.595.

Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever. Dok. Marvel Studios

Film Black Panther: Wakanda Forever ini perdana tayang pada 9 November 2022. Sekuel itu mampu menangkap rasa kehilangan masyarakat Wakanda tanpa harus meneteskan air mata atas kematian Raja T'Challa.

Black Panther 2 ini menghadirkan kelanjutan masyarakat Wakanda pasca hengkangnya T'Challa. Film yang disutradara Ryan Coogler memberikan keseimbangan yang tepat antara kesedihan warga Wakanda dan perjuangan mereka untuk keluar dari keputusasaan.

Avatar: The Way of Water

Film Avatar: The Way of Water ini tayang di bioskop Indonesia sejak Rabu, 14 Desember 2022. Film Avatar 2 ini mengisahkan tentang Jake Sully yang tinggal bersama dengan keluarga barunya yang terbentuk di planet Pandora.

Berdurasi 3 jam 12 menit, sutradara Avatar 2, James Cameron mengisi film ini dengan visual yang halus dan luar biasa. Penonton dibuat takjub saat melihat dunia Pandora. Selain itu, Cameron berhasil menampilkan citra visual biota laut, terumbu karang secara nyata. Cameron mendorong batas keyakinannya lebih jauh, Avatar 2 diputar dalam 3D dan frekuensi gambar tinggi.

JENIATI ARTAULI TAMPUBOLON

Baca juga: Belum Genap 2 Pekan di Bioskop, Pendapatan Film Avatar 2 Capai Rp 13,3 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.