Indra Bekti Sudah Sadar, Bercanda dengan Indy Barends dan Ucap Thank You

TEMPO.CO, Jakarta - Pembawa acara dan penyiar radio, Indra Bekti akhirnya sudah sadarkan diri usai mengalami serangan stroke pada Rabu pagi, 28 Desember 2022 di sebuah stasiun radio di Jakarta. Ia sudah siuman setelah tidak sadarkan diri dan mengalami dua kali operasi di RS Abdi Waluyo untuk mengeluarkan penyumbatan darah di otaknya pascaserangan stroke itu.

Bahkan, ia sudah bercanda dengan Indy Barends, sahabatnya siaran dan membawakan program Ceriwis. Ia tak sekadar dapat merespons, Indra Bekti juga bisa berkomunikasi verbal. Video ia sudah siuman dan bercanda dengan sahabatnya itu diunggah di halaman Instagram Cherrywish Official pada Kamis malam, 29 Desember 2022.

Indra Bekti Bilang Thank You

:"Gue bilang sayang sama lo. Lo harus tahu, gue sangat sayang sama lo," kata Indy dengan suara terbata mengatur suaranya agar tidak menangis. Apa? I love you too dong," kata Indy Barends sambil memegang erat tangan Indra dan memprotes kala Indra yang menjawab, "Thank you." Indra tetap menjawab dengan suara terdengar jelas, "Thank you." Indy pun merespons dengan tertawa. "Oh ya."

Indy selanjutnya menyemangati agar Indra segera sembuh. "Cepat sembuh dong ya. Gak suka gue di ruangan ini, pulang. Aku bisa TikTokan nanti. Cepat sembuh ya Bekti," kata Indy. Terdengar suara Aldila yang merekam video itu. "Dapat salam dari Rani," katanya.

"Di sini nungguin elo," kata Indy melanjutkan. "Kan makan minum gratis." timpal Indra. "Enggak dong, gue bayar," ujarnya. "Udah ya, yang boleh nengok keluarga saja, biar elo bisa istirahat," kata Indy sambil menjelaskan bahwa mereka saling menyayangi seperti kakak adik.

Canda Indra Bekti kepada Indy Barends

Saat Indy meminta dia beristirahat, tangan Indra Bekti menjambak rambutnya, mengajaknya bercanda. Indra Bekti mengeluarkan lidahnya pura-pura tercekik. Indy pun memberi ekspresi dengan berpura-pura kesakitan tapi sambil tertawa. "Ya ampun, masih aja," suara Aldila menertawakan suaminya yang tidak kehilangan rasa humornya meski baru saja melewati situasi kritis dalam hidupnya.

Sebelumnya, di halaman Instagramnya, Aldila yang biasa dipanggil Dila, mengunggah foto tangannya menggenggam tangan suaminya. "Yuk bisa yuk sayang @indrabekti. Tangan ini selalu akan menggenggam kamu selama kau butuhkan genggaman ini," tulis Dila.

Indra Bekti pingsan ketika berada di toilet di tengah siaran paginya di sebuah radio di Jakarta. Ia mengalami pendarahan otak, justru di hari ulang tahunnya ke-45. Selama sepekan terakhir, Indra Bekti mengeluh pusing lantaran mengalami hipertensi.

Tadi siang, Uya Kuya dan istrinya, Astrid Kuya bercerita penuh haru lantaran Indra Bekti sudah sadar dan merespons kedatangan mereka saat membesuknya. "Alhamdulillah, dia bisa merespons dengan menggerakkan tangannya," kata Uya sambil menangis.

