Nikita Mirzani: Kalian Boleh Penjarakan, tapi Tidak Suara Saya

TEMPO.CO, Jakarta - Nikita Mirzani aktif kembali di media sosial setelah dinyatakan bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Serang dari dakwaan kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra, Kamis, 29 Desember 2022. Nikita seolah memberi peringatan kepada lawannya yang telah membuatnya mendekam di balik jeruji selama lebih dari dua bulan.

"2 bulan lebih 2 minggu kalian boleh penjarakan badan saya. Tapi tidak suara saya, jangan pernah takut selama kita benar. Tidak ada yang membela diri kita selain kita sendiri," tulis Nikita di Instagram satu jam lalu.

Lebih lanjut, Nikita menyinggung perihal keputusan hakim yang telah membebaskannya. "Terima kasih untuk bapak hakim yang mulia sudah bijaksana memutuskan kasus rekayasa yang saya hadapi. Ternyata masih ada hakim yang jujur dan baik di negri ini yang menjadi wakil TUHAN Di bumi," tulisnya.

Ucapan Terima Kasih untuk Pendukungnya

Tidak lupa, Nikita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama berada di penjara. Selama tidak bisa berkumpul bersama anak-anaknya di rumah, Nikita tetap selalu mendapat perhatian dari orang-orang di sekitarnya.

"Terima kasih untuk ketua PP pak Johan yang selalu me support dan selalu mengkhawatirkan saya selama Di rutan. Terima kasih untuk teteh tania yang selalu setiap hari kirim saya makanan. Terima kasih tak terhingga untuk @pujiyanto_ajie yang selalu ada untuk saya selama saya di dalam rutan dan selalu menguatkan saya," tulis ibu tiga anak itu.

Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru setelah dinyatakan bebas atas kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra, Kamis, 29 Desember 2022. Foto: Instagram/@fitri_salhuteru

Secara khusus, Nikita berterima kasih kepada sahabat yang sudah dianggap seperti kakak kandungnya sendiri, Fitri Salhuteru. Selama Nikita menghadapi berbagai kasus hukum, Fitri selalu berada di depan untuk membelanya. Nikita juga bersyukur dengan tim kuasa hukumnya yang telah memperjuangkannya selama di persidangan.

"Terima kasih kaka @fitri_salhuteru aku ga tau mau ngomong apalagi kalau untuk kaka. Dan tidak lupa juga untuk lawyer saya paling hebat sebumi pertiwi ini @fahmibachmid_advokat yang selalu memperjuangkan saya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya para pencinta saya. Yang selalu menyempatkan diri utk hadir setiap sidang," tulisnya.

Siapkan Kejutan di Tahun Baru

Dikenal sebagai artis yang kerap dikenal kontroversial, Nikita mengaku telah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk tahun depan. Meski belum disebutkan secara jelas, yang bisa dipastikan Nikita bisa merayakan malam tahun baru bersama keluarganya dan orang-orang tercinta. "ALHAMDULLILAH saya pulang bebas demi hukum. Tunggu gebrakan saya Di tahun 2023. Selamat menyambut tahun baru semua nya … Yes Wanita Amazon is Come Back !!!!!!!!!!" tulisnya.

Berdasarkan informasi dari juru bicara Kejaksaan Negeri Serang Rezkinil Jusar, kepada Tempo, Nikita akan segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Serang pada Kamis sore, 29 Desember 2022. Majelis hakim membebaskan Nikita dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena tidak mampu menghadirkan saksi pelapor Dito Mahendra ke ruang sidang.

