Janji SEVENTEEN akan Kembali Konser di Indonesia dengan Formasi Lengkap

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, SEVENTEEN memastikan konser SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] in JAKARTA tidak akan menjadi penampilan mereka yang terakhir di Indonesia. Grup yang terdiri dari 13 member laki-laki ini berjanji akan kembali menyapa penggemar mereka di Indonesia dalam rangkaian konser berikutnya.

"Tur Be The Sun selesai hari ini. Selama 6 bulan benar-benar membahagiakan. Ke depannya akan selalu ada konser-konser selanjutnya, jadi semuanya tunggu dengan sabar, ya. Makasih yang sudah datang semuanya hari ini dan kami akan sering datang untuk melihat kalian semua," kata Mingyu.

Tampil Tanpa The8

Di penampilan penutup untuk rangkaian SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] semalam, grup yang berada di bawah naungan PLEDIS Entertainment tampil tanpa The8 SEVENTEEN. Xu Minghao atau yang lebih dikenal sebagai The8 terpaksa tidak dapat ikut bersama 12 rekannya tampil di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu malam, 28 Desember 2022 karena sakit.

"Senang sekali Be The Sun terakhir ini bisa selesai dengan baik. Walaupun Minghao enggak ada, sayang sekali berikutnya kami semua akan datang lagi," Wonwoo. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh member dan staf yang sudah bekerja keras selama rangkaian tur yang terdiri dari 30 pertunjukkan di berbagai negara setahun ini. "Kami akan kembali di konser berikutnya. Terima kasih."

SEVENTEEN menggelar konser SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu malam, 28 Desember 2022. TEMPO/Marvela

Penuh Haru dan Mata Berkaca-kaca

Kemarin adalah konser ketiga SEVENTEEN di Indonesia untuk tahun ini. Sebelum menggelar konser outdoor di kawasan GBK, Jakarta, SEVENTEEN telah mengadakan dua hari konser dengan tajuk yang sama di ICE BSD pada September lalu. SEVENTEEN mengaku sangat senang bisa kembali lagi dengan jarak waktu yang terbilang cukup dekat sekitar 3 bulan.

"Bisa datang lagi, sangat-sangat luar biasa. Walaupun kalau bertiga belas ada di sini akan lebih bahagia lagi, tapi Carat yang memenuhi semuanya hari ini. Kami akan berusaha menyiapkan konser lagi untuk tahun depan. Sampai hari itu datang, semoga hari-hari Carat akan lebih baik lagi dari tahun ini. Terima kasih, aku cinta kalian," kata Seungcheol atau yang lebih dikenal dengan nama panggung S.Coups dengan mata berkaca-kaca. Carat, panggilan untuk penggemar SEVENTEEN, ramai-ramai berteriak "Uljima" yang artinya adalah jangan menangis, kepada S.Coups.

Simak:

Rencana SEVENTEEN di Tahun 2023

Dalam konser berdurasi 3 jam tersebut, SEVENTEEN juga mengungkapkan rencana mereka tahun depan, setelah tur dunia Be The Sun berakhir. Mereka akan terus berkarya sepanjang tahun depan untuk membalas dukungan dari Carat.

"Tahun depan kami bertiga belas akan beraktivitas yang lebih keras lagi, jadi tetap sayangi kami ya. Sampai jumpa lagi," kata Seungkwan SEVENTEEN. "Untuk tahun depan, tentu saja perasaan kami enggak akan berubah untuk bisa membalas semuanya kepada Carat, memberikan lagu dan penampilan yang bagus untuk tahun berikutnya. Sampai saat itu tetap dukung kami ya," kata Dino.

Dalam konser SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] in JAKARTA, SEVENTEEN membawakan 21 lagu ditambah dengan Very Nice yang diulang di bagian akhir pertunjukan dan diputar berulang kali hingga para member meinggalkan panggung. Lagu yang dibawakan antara lain, HOT, March, HIT, Rock With You, 2 Minus 1, Moonwalker, Mansae, Left & Right, Dar+ling, dan Snap Shoot.

Baca juga: SEVENTEEN Ciptakan Malam Tak Terlupakan di Konser Be The Sun Jakarta

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.