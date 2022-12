Lama Meninggalkan Korea Selatan, Bagaimana Kabar Wang Yiren Everglow?

TEMPO.CO, Jakarta - Wang Yiren meninggalkan Seoul pada Januari 2022. Saat itu agaknya penggemar Everglow tak menyangka jeda Wang Yiren akan lama. Yuehua Entertainment mengumumkan Yiren tinggal di Cina hingga akhir Februari 2023. Ia menggunakan masa hiatus untuk berfokus akademis dan berkumpul bersama keluarga yang sudah lama tak bertemu sejal pandemi Covid-19.

Mengutip Allkpop, selama masa istirahatnya dari dunia hiburan Korea Selatan, Yiren sering tampil di variety show dan kompetisi menari Cina. Sempat beredar kabar Yiren tampil di acara Cina untuk berfokus karier solo dan akan meninggalkan Everglow. Walaupun muncul pula anggapan bantahan setelah berkumpul dengan grup K-pop, Everglow pada November 2022.

Profil Wang Yiren

Wang Yiren yang lahir pada 29 Desember 2000. Yiren yang lahir di Hangzhou,, Cina pernah menjadi model majalah semasa kecilnya. Yiren pertama kali muncul di hadapan publik sebagai kontestan musim ketiga Produce 101 dengan judul Produce 48 pada 15 Juni 2018. Ia mewakili Yuehua Entertainment bersama dengan Sihyeon dan calon anggota Iz*One, Choi Yena. Namun, ia tersingkir.

Mengutip Yonhap, pada 21 Februari 2019, Yuehua Entertainment mengumumkan girl group baru, Everglow. Yiren anggota keempat yang terungkap melalui video Crank in Film. Ia memulai debutnya setelah dua tahun pelatihan di bawah Yuehua bersama dengan anggota Everglow lainnya pada 18 Maret 2019 dengan single Arrival of Everglow dan Bon Bon Chocolat dalam album Arrival of Everglow. Debutnya itu sukses mendapat penghargaan Billboard Worlds Digital#5 lantaran MV Bon Bon Chocolate ditonton 4,8 juta penonton hanya dalam 24 jam, dilansir Billboard.

Selama berada di Everglow, ia menjadi penari utama, vokalis, rapper. Yiren bersama dengan E:U, Sihyeon, Mia, Onda, dan Aisha berhasil membuat Everglow memenangi kategori Best Music Video Award dalam Asia Artist Awards pada 2021. Pada acara itu dan tahun yang sama, Everglow masuk nominasi kategori Female Idol Group Popularity Award, dilansir situs web Asia Artist Awards.

Pada 9 Januari 2022, Yiren mengumumkan akan istirahat sementara dari grup K-pop, Everglow. Ia berkumpul kembali dengan Everglow pada 8 November 2022, ketika datang kembali ke Korea Selatan, seperti dilansir Koreaboo.

