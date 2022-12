Simple Plan akan Konser di Jakarta dan Surabaya pada Maret 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock asal Kanada, Simple Plan, akan kembali manggung di Indonesia pada 2023. Simple Plan kembali berkunjung ke Indonesia dalam sebuah tur bertajuk The Harder Than It Looks Tour yang akan mempromosikan album terbaru mereka.

Dalam tur tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi oleh Pierre Bouvier dan kawan-kawan. Selain konser musik Indonesia, Simple Plan juga akan melakukan tur di Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Melansir laman resmi Simple Plan, disebutkan bahwa mereka akan mengunjungi dua kota di Indonesia dalam rangkaian tur kali ini, yaitu Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta, mereka akan tampil di Everblast Festival pada 4 Maret 2023 dan akan tampil di W Superclub Surabaya pada 5 Maret 2023.

Simple Plan merupakan salah satu band yang cukup sering mengadakan konser di Indonesia. Bahkan band Pop-Punk itu pernah berduet dangan Tantri Kotak dalam lagu berjudul Jetlag. Konser ini merupakan pembuktian janji Simple Plan untuk kembali konser di Indonesia pada tahun 2013 lalu. Saat itu adalah kunjungan ke-empat kalinya ke Indonesia.

Sebelumnya, Simple plan sudah merilis album Harder Than It Looks pada Mei 2022 atau setelah 20 tahun sejak album perdana merekka, No Pads, No Helmets... Just Balls. Pada album terbarunya ini, Simple Plan membawa kembali semangat dan identitas masa remaja mereka.

"Sangat sulit dan rumit untuk berada di sebuah banda selama lebih dari 20 tahun dan terus maju berjuang untuk tetap relevan," cerita Bouvier, vokalis Simple Plan.

Selain itu, dalam rangkaian tur kali ini, Simple plan akan mendonasikan 1 dolar AS dari setiap penjualan tiket tur dan didonasikan untuk Simple Plan Foundation.

EIBEN HEIZIER

