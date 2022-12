Profil Aishwarya Rai, Bermula dari Miss India Lalu Bintangi 40 Judul Film Bollywood dan Hollywood

Aktingnya dalam film Hum Dil De Chuke Saanam (1999) sebagai seorang wanita cantik yang diperebutkan oleh Salman Khan dan Ajay Devgan, namanya semakin melejit di dunia hiburan India. Setelah itu, sejumlah judul film telah dibintanginya, seperti Devdas (2002), Dhoom 2 (2006), Joodha Akbar (2007), The Pink Panther 2 (2009), Guzaarish (2010) dan Fanney Khan (2018).

Film Terpopuler Shah Rukh Khan Sepanjang Masa Termasuk My Name is Khan

Film Terpopuler Shah Rukh Khan Sepanjang Masa Termasuk My Name is Khan

Namanya sudah melambung berkat keahliannya memerankan suatu tokoh dalam film-film besar India. Lantas, apa saja film-film terpopuler dari Shah Rukh Khan?

Baca Selengkapnya