Deretan Polemik Hook Entertainment dengan Selebritas Korea Selatan Selama 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Hook Entertainment, agensi para selebritas Korea Selatan itu terus menjadi sorotan publik selama tahun 2022. Dua pesohor yang akhirnya hengkang dari Hook Entertainment, yaitu Lee Seung Gi dan Youn Yuh Jung.

Hook Entertainment ditinggalkan artisnya

1. Youn Yuh Jung

Hook Entertainment menyampaikan pernyataan resmi mengenai berakhirnya kontrak Youn Yuh Jung pada Senin, 5 Desember 2022. "Kami, Hook Entertainment menginformasikan kontrak kami dengan aktris Youn Yuh Jung sejak Maret 2017 telah berakhir," menurut keterangan tertulis dari agensi.

Youn Yuh-jung berpose saat menghadiri penghargaan piala Oscar dalam Academy Awards ke-93 di Los Angeles, AS, 25 April 2021. Youn meraih penghargaan tersebut setelah bersaing denganMaria Bakalova untuk Borat Subsequent Moviefilm, Glenn Close untuk Hillbilly Elegy, Olivia Colman untuk The Father, dan Amanda Seyfried untuk Mank. Chris Pizzello/Pool via REUTERS

Sebelum muncul pernyataan itu, Hook Entertainment sempat mencla-mencle. Hook Entertainment membantah kabar hengkangnya Youn Yuh Jung dari agensi karena kontraknya telah selesai. Tapi, dua pekan setelah pemberitaan itu, Hook Entertainment mengubah pendiriannya. Mereka dengan mengumumkan secara resmi hengkangnya Youn Yuh Jung.

“Tidak benar bahwa kontrak eksklusif Youn Yuh Jung dengan kami telah berakhir," kata Hook Entertainment, pada Kamis, 17 November 2022.

Youn Yuh Jung aktris berusia 75 tahun mengukit sejarah memenangi beberapa penghargaan internasional melalui penampilannya di film Minari. Ia memenangi Oscar, Screen Actors Guild (SAG) Award dan British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Award. Youn Yuh Jung juga pernah masuk dalam daftar 100 Perempuan Berpengaruh Dunia versi majalah TIME.

2. Lee Seung Gi

Lee Seung Gi memutuskan hengkang dari agensi yang telah 18 tahun menaunginya di industri hiburan Korea Selatan. Lee Seung Gi memutus kontrak ekslusifnya dengan Hook Entertaiment pada Kamis, 1 Desember 2022.

Mengutip Soompi pada November, Lee Seung Gi mengirimkan sertifikasi konten ke Hook Entertainment untuk meminta pengungkapan transparansi penghasilannya. Lee Seung Gi bilang ia tak menerima keuntungan musik digital dari agensi itu. Hook Entertainment dalam pernyataannya meminta maaf dan menjamin akan bertanggung jawab mengenai perselisihan itu.

Hook Entertainment terseret kasus keuangan

Lee Seung-gi yang meminta catatan keuangan atas pendapatannya selama ini kepada Hook Entertainment. Tak lama setelah itu, media Dispatch membeberkan data yang diduga menjadi bukti Lee Seung Gi tak mendapat keuntungan dari kariernya sebagai penyanyi selama 18 tahun. CEO Hook Entertainment, Kwon Jin-young sempat buka suara untuk bertanggung jawab dan menyampaikan maaf, dikutip dari Soompi.

Aktor dan penyanyi Korea Selatan, Lee Seung Gi membenarkan klaim Hook Entertainment yang telah transfer pendapatanya di bidang musik, sebesar 5 miliar won atau setara dengan Rp59 miliar di rekening dia, pada Jumat, 16 Desember 2022.

Lee Seung Gi mengajukan tuntutan hukum. Pernyataan resmi tuntuan diajukan ke Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, Kamis, 22 Desember 2022. Hook Entertainment diduga menyembunyikan fakta keuntungan musik dihasilkan yang dihasilkan oleh Lee Seung Gi selama18 tahun sejak debutnya.

Hook Entertainment tidak membayar Lee Seung Gi. "Kami mengajukan pengaduan hukum terhadap CEO Hook Entertainment Kwon Jin Young dan direktur keuangan," menurut keterangan perwakilan hukum Lee Seung Gi. Tuntutan hukum itu soal dugaan pelanggaran mengenai kejahatan ekonomi seperti penggelapan dan penipuan.

