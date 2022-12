Tiffany SNSD Perdana Gabung Agensi Korea Sejak Hengkang dari SM Entertainment

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup K-pop Girls’ Generation atau SNSD, Tiffany resmi bergabung dengan Sublime Artist Agency. Ini merupakan agensi Korea pertama bagi Tiffany setelah hengkang dari SM Entertainment lima tahun lalu.

“Tiffany Young telah menandatangani kontrak eksklusif dengan kami," demikian pengumuman resmi dari Sublime Artist Agency pada Senin, 26 Desember 2022.

Dukung Penuh Karier Tiffany di Luar Negeri

Perempuan bernama asli Stephanie Hwang kelahiran San Francisco, California, Amerika 33 tahun lalu ini telah merintis karier solo sebagai penyanyi di Negeri Paman Sam. Sublime Artist Agency memastikan akan terus mendukung seluruh aktivitas Tiffany termasuk yang di luar Korea.

“Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Tiffany Young, yang memiliki pengaruh tak terbatas,” kata agensi. “Kami akan secara aktif mendukungnya sehingga dia dapat menggunakan pengaruh itu di berbagai bidang di masa depan. Kami juga akan tak tanggung-tanggung dalam mendukung aktivitas globalnya.”

Tiffany yang kini dikenal sebagai penyanyi dan aktris itu dikatakan menandatangani kontrak dengan Sublime Artist Agency karena hubungan dan kepercayaan mendalam yang dia bangun selama bertahun-tahun dengan manajer lama.

Sublime Artist Agency saat ini menaungi bintang-bintang seperti Rain, Jackson dan Youngjae GOT7, Hani EXID, mantan anggota GFRIEND Yerin, mantan anggota Lovelyz Yein, dan mantan anggota I.O.I dan PRISTIN Lim Nayoung.

Pernah Gabung dengan Agensi Besar AS

Saat usia 17 tahun, tepatnya 2007, Tiffany resmi menjadi anggota SNSD dan menorehkan banyak prestasi bersama rekan satu grupnya maupun sebagai solois. Namun, Tiffany memutuskan keluar dari agensi SM Entertainment yang sudah membesarkan namanya untuk bersolo karier di luar negeri. Meski demikian, dia tetap menjadi anggota Girls Generation.

Sebelumnya, Tiffany merilis single solo Amerika Serikat pertamanya, Over My Skin pada musim panas 2018, setelah menandatangani kontrak dengan Paradigm Talent Agency dengan nama Tiffany Young. Paradigm Talent Agency adalah agensi besar AS yang bekerja dengan sejumlah artis ternama termasuk Jason Mraz, Coldplay, Ed Sheeran, dan banyak lagi.

“Saya ingin memasuki pasar AS dan ingin mencoba mengisi panggung dengan suara saya," kata Tiffany dalam acara Human Documentary: People Are Great di MBC yang tayang pada 10 Desember 2019.

Tiffany belum lama ini muncul di drama Korea Reborn Rich sebagai pemeran pendukung dan beradu akting dengan Song Joong Ki. Selain Tiffany, beberapa idol K-Pop ternama yang berpartisipasi sebagai pemeran pendukung di Reborn Rich adalah Jinyoung GOT7 dan Baro B1A4.

