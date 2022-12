Mengenang Nike Ardilla Lewat Lagu dan Fim-film Populernya

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Nike Ardila tak asing bagi mereka yang hidup di tahun awal 1990-an. Ia adalah seorang penyanyi, model, dan aktris Indonesia kelahiran 27 Desember 1975. Lagu-lagu dan film yang menjadi karyanya sangat digandrungi remaja pada zamannya.

Di puncak kejayaannya, Nike Ardilla mengalami kecelakaan tragis yang menyebabkan ia meninggal dunia di usia muda, yaitu 19 tahun.

Kepergian sosok Nike Ardilla sangat banyak membuat penggemarnya patah hati karena ia berpulang saat namanya sedang naik daun. hal tersebut membuat penggemarnya masih merindukan Nike Ardilla bahkan sampai hari ini. Berikut beberapa karya terbaik dan terpopuler Nike Ardilla semasa hidupnya, mulai dari lagu hingga film.

Lagu-lagu Populer Nike Ardilla

Album pertama Nike Ardilla, Seberkas Sinar dirilis pada 1989 di bawah label Proyek Q dan Ariesta yang sukses terjual 200.000 kaset.

Terdapat 12 lagu di dalamnya yaitu Seberkas Sinar, Hati Kecil, Tembang Asmara, Engkaulah Milikku, Cinta Pertama, Bisikan Cermin, Kedap Kedip, Buka Kartu, 5 Menit, Di Antara Pilihan, Detak Jantungku, dan Yang Pertama.

Sejak saat itu, karier Nike Ardilla sebagai penyanyi melesat. Dalam waktu enam tahun, Nike Ardilla menghasilkan total 11 album studio, 8 album kompilasi, dan 28 single untuk soundtrack film.

Selanjutnya, album studio kedua Nike Ardilla bertajuk Bintang Kehidupan yang dirilis pada Februari 1990 berhasil terjual sebanyak 400.000 kaset dalam penjualan pertama.

Album tersebut berisi 10 lagu. Diantaranya Bintang Kehidupan, Khayal, Kesal, Putih, Salut, Terserah, Aneh-aneh Lucu, Cinta Hati, Kelam, dan Bayang-bayangmu.

Album tersebut juta tercatat sudah terjual sampai 6 juta kaset di pasar musik Tanah Air dan Asia Tenggara yang membuat nama Nike Ardilla semakin banyak dikenal. Kesuksesan album tersebut juga membuat Nike Ardilla dianugerahi The Best Selling Rock Album di BSAF Awards 1990

Selain itu, Nike Ardilla juga mendapatkan penghargaan The Winner of New Singers Contest di Asian Song Festival 1991, Shanghai. Dan masih di tahun yang sama pada 1990, Nike Ardilla juga merilis album barunya bertajuk Nyalakan Api.

Lalu pada 1991 ia merilis Matahariku, Biarlah Aku Mengalah dirilis setahun setelahnya yaitu 1992, Biarkan Cintamu Berlalu dan Duri Terlindung dirilis di 1994, serta Sandiwara Cinta pada 1995 yang juga menjadi album terakhirnya sebelum akhirnya meninggal dunia.

Selain itu, Lagu-lagu Nike Ardilla yang berjudul Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta, Seberkas Sinar, Mama Aku Ingin Pulang, dan Duri Terlindung masuk sebagai 5 lagu terbanyak dari Nike Ardilla yang masih sering diputar di salah satu platform streaming musik yaitu Spotify hingga saat ini.

Selain banyak menghasilkan lagu-lagu terkenal, Nike Ardilla juga sukses membintangi sederetan film tanah air.

Film-film Nike Ardilla

1. Kasmaran (1987)

Kasmaran merupakan film perdana yang dibintangi Nike Ardilla. Film ini disutradarai oleh Slamet Rahardjo dan juga dibintangi Dwi Yan dan Ida Iasha.

2. Lupus IV (1989)

Lupus IV atau Anak Mami Sudah Besar adalah film adaptasi tokoh Lupus dari serial novel karya Hilman Hariwijaya yang disutradarai Deddy Armand dan merupakan film ke-empat yang dibintangi oleh Nike Ardilla

3. Cinta Anak Muda (1990)

Film Awalnya berjudul Nyanyian Cinta, film ini disutradarai Deddy Armand dan merupakan film Nike setelah Lupus IV.

4. Si Kabayan dan Anak Jin (1991)

Si Kabayan dan Anak Jin adalah film karya Eddy D. Iskandar dan, selain dibintangi Nike Ardilla, juga dibintangi aktor senior Didi Petet.

5. Si Kabayan Saba Metropolitan (1992)

Si Kabayan Saba Metropolitan adalah film karya Maman Firmansjah dan masih dibintangi oleh Didi Petet dan Nike Ardilla.

RECHA TIARA DERMAWAN

