Lewatkan Suka Cita Natal di Rumah Sakit, Ini Pesan Choi Siwon

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan anggota Super Junior, Choi Siwon melewatkan Natal di rumah sakit. Ia tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Seoul, ibu kota Korea Selatan. Siwon mengunggah foto dirinya membelakangi kamera dengan menghadap kaca jendela di kamar perawatannya. Ia mengenakan piyama pasien dengan tangan dipasang selang infus, di akun Twitter dan Instagramnya, Ahad, 25 Desember 2022.

Masih dengan Infus, Choi Siwon Kirim Pesan Natal

Pada keterangan unggahannya, pria yang menjadi Duta Besar Unicef untuk Asia Timur dan Asia Pasifik ini memberikan pesan Natal kepada penggemarnya. "Sebuah pesan Natal. Selamat Natal untuk semua. Semoga Tuhan yang Maha Baik memberikan Anda dengan janji-janjinya dan berkatNya,." tulis pria yang memiliki nama Indonesia, Agung ini dengan mengakhiri pesannya menggunakan emotikon dua pohon Natal.

Unggahan foto ini mengejutkan para penggemar Choi Siwon. Mereka tak mengira idolanya harus melewatkan malam Natal, dengan terbaring di rumah sakit dan tak bisa beribadah dalam suasana kehangatan dan suka cita bersama keluarga.

"OMG get well soop oppa," tulis @jacinth****. "Merry Christmas Oppa and speedy recovery!" tulis @nengval***. "Get well soon, Mas Agung," tulis @loey***. "Beristirahatlah untuk saat ini dan istirahatlah untuk proyek baru," tulis @siwonestjp_com, komunitas penggemar Choi Siwon dari Jepang.

Foto Choi Siwon Ini Betul Sakit atau Bagian dari Drama?

Tapi ada juga yang bertanya apakah foto ini benar-benar karena sakit atau kebutuhan syuting. "Ini untuk drama? Kamu baik-baik aja?" tulis @writer***. "Ini dari drama atau kamu merasa kelelahan? Tolong, jaga kesehatan, istirahat, liburan di saat Natal dan tahun baru! Tuhan memberkatimu," tulis @inur***.

Hingga awal bulan ini, Choi Siwon baru saja merampungkan drama Korea terbarunya, Love is for Suckers. Ia membintangi drama itu bersama Lee Da Hee. Di drama ini, Choi Siwon berperan sebagai dokter ahli bedah plastik yang kehilangan ketertarikan pada pekerjaan dan cinta.

Seolah ingin menjawab kekhawatiran penggemar, setengah jam lalu Choi Siwon mengunggah fotonya di samping pohon Natal. Ia mengenakan mantel cokelat, bermasker, dan tangan kirinya dimasukkan ke saku jaketnya. Tak ada keterangan apa pun pada foto yang diunggah di Instagram Storynya itu. Meski tidak ada keterangan apapun, ia mengunggah foto itu agar penggemarnya tak lagi mengkhawatirkannya.

