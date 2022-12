Hari Natal, Veronica Tan Ajak Hargai Waktu dengan Tunjukkan Cinta ke Orang yang Disayang

TEMPO.CO, Jakarta - Veronica Tan selalu menandai hari-hari istimewa di pengujung tahun merupakan saat-saat paling emosional. Dimulai dari Hari Ibu, Natal, dan diakhiri dengan malam pergantian tahun. Saat-saat seperti itu, keluarga berkumpul dan saling memeluk.

"Biasanya suasana kekeluargaan terbentuk pada akhir tahun," kata dia dalam unggahan video di halaman Instagramnya, satu jam lalu, Sabtu, 24 Desember 2022. Di masa akhir tahun, kerap dijadikan waktu untuk merenungkan kenangan indah setahun ke belakang, meski itu terasa sulit tapi pada akhirnya bisa selamat melewatinya hingga di ujung tahun.

Cara Veronica Tan Tunjukkan Cinta

"Yang terpenting juga untuk merenung kembali apakah kita sudah merayakan momen-momen spesial dengan keluarga atau orang tercinta dengan sepenuh hati," tulisnya menambahkan di keterangan unggahan videonya itu.



Dalam masa perenungan itu, kata mantan istri Ahok ini, menjadi momen untuk menghargai orang-orang yang kita cintai. "Tidak perlu pesta mewah atau hadiah mahal untuk merayakan momen spesial bersama keluarga terkasih," tulisnya menambahkan. Ia mengingatkan, waktu tidak bisa diputar kembali. Tunjukkan cinta selagi masih ada umur sebelum penyesalan datang.



Ibu tiga anak ini berpendapat, penghargaan kepada orang yang dicintai bisa dengan menunjukkannya secara langsung. "Marilah jadikan momen itu bukan hanya sehari saja, tapi jadi bagian dalam diri kita. Memberikan ciuman, pelukan, atau hanya satu phone call kepada orang tua untuk say hi, itu sudah menunjukkan love and care kita kepada mereka. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat kita semua," ujarnya, sambil jarinya memberi tanda cinta, sekaligus mempromosikan salah satu usahanya di bidang layanan kesehatan rumah.

Ibunda Nicholas Sean Purnama ini diputus berpisah dengan suaminya, Basuki Tjahaja Purnama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 4 April 2018. Ahok, yang saat itu dalam masa penjara di Mako Brimob, Kelapa Dua, mengajukan gugatan perceraian. Setelah bercerai, ketiga anak mereka berada dalam pengasuhan Veronica Tan. Pada 24 Januari 2019, Ahok bebas dari penjara. Sehari kemudian, ia menikahi bekas ajudan Veronica, Puput Nastiti Devi. Keduanya dianugerani dua anak.

Adapun Veronica memilih tetap melajang dan mengembangkan usahanya. Selain membuka layanan kesehatan rumah, ia juga menjual daging sapi premium.

