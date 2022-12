7 Film Natal tentang Sinterklas, Siapa Aktor yang Memerankannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Natal selalu identik dengan kehadiran Sinterklas. Akibatnya, masuk akal, jika beberapa film Natal terbaik yang ditawarkan musim liburan berpusat pada peran tersebut. Terdapat banyak film yang sangat menyenangkan dan mengharukan tentang sosok Sinterklaas untuk dipilih sebagai tontonan di Hari Natal.

Film Natal tentang Sinterklas

Berikut tujuh film terbaik tentang Sinterklas, sebagai berikut.

1. Miracle on 34th Street (1947)

Film ini menceritakan tentang peristiwa yang terjadinya ketika Hari Thanksgiving dan Hari Natal di New York City. Film ini berfokus pada efek Sinterklas department store yang mengaku sebagai Sinterklas yang sebenarnya. Akibatnya, film ini telah menjadi film favorit Natal abadi. Sinterklas dalam film ini diperankan oleh Percy Helton yang memulai debutnya ketika berusia 2 tahun dalam Vaudeville bersama sang ayah, seperti diberitakan Newspapers.com.

Baca: Film Violent Night Aksi Santa Claus di Malam Natal yang Mencekam

2. A Christmas Story (1983)

Film ini mengisahkan tentang Ralphie muda sedang membuat misinya untuk meyakinkan semua orang di sekitarnya bahwa hadiah dari semua hadiah adalah senjata Red Ryder BB. Ia pun dengan gigih tidak akan berhenti sampai Sinterklas membawakan senjata itu sebagai hadiah Hari Natalnya. Sinterklas dalam film ini diperankan oleh Jeff Gillen, seorang aktor dan juga direktur dunia perfilman, seperti dilansir Imdb.

3. The Santa Clause (1994)

The Santa Clause dibintangi oleh Tim Allen sebagai Scott Calvin, seorang pria biasa yang secara tidak sengaja menjadi Sinterklas pada Malam Natal. Saat, ia dan putranya yang masih kecil, Charlie menyelesaikan perjalanan dan pengiriman dari St. Nick, mereka pergi ke Kutub Utara, Di situ, Scott mengetahui bahwa ia harus menjadi Sinterklaas baru dan meyakinkan orang yang dicintai bahwa ia memang Sinterklaas. Film ini mendapat ulasan positif dari para kritikus dan sejak itu menjadi film wajib Natal, seperti dikutip thrillist.com.

4. Elf (2003)

Elf dibintangi Will Ferrell sebagai Buddy, manusia yang dibesarkan oleh peri Santa dan belajar tentang asal-usulnya sehingga ia pergi ke New York City untuk bertemu dengan ayah kandungnya. James Caan, Zooey Deschanel, Mary Steenburgen, Edward Asner, dan Bob Newhart pun turut tampil sebagai pemeran pendukung dalam film ini Sinterklas dalam film diperankan oleh Edward Asner. Selain sebagai aktor, Edward juga merupakan Mantan Presiden Screen Actors Guild.

5. Fred Claus (2007)

Film ini secara longgar didasarkan pada puisi A legend of Santa and his brother Fred yang ditulis oleh Donald Henkel. Film ini berhasil menerima beragam ulasan negatif dari para kritikus dan meraup $97 juta (Rp1.5 miliar) di seluruh dunia. Pada film ini, Paul Giamatti berperan sebagai Saint Nick (Sinterklas) yang berfokus pada hubungannya dengan kakak laki-lakinya, Fred Claus (Vince Vaughn).

6. The Christmas Chronicles (2018)

Film ini menceritakan dua anak, Kate dan Teddy yang melihat Sinterklaas di rumah mereka dan melompat ke kereta luncurnya. Sinterklas diperankan oleh Kurt Russell, aktor asal Amerika. Namun, mereka secara tidak sengaja menyebabkan kereta luncur itu jatuh dan hadiahnya hilang. Menjelang pagi Natal, untuk menyelamatkan Natal, anak-anak dan Sinterklaas mengirimkan semua hadiah dengan benar.

7. A Boy Called Christmas (2021)

Nikolas muda bertekad memenuhi takdirnya di negeri ajaib yang dihuni oleh para Elf dalam upaya untuk menemukan ayahnya dan membawa pulang hadiah harapan. Film Natal ini dirilis pada 26 November 2021 di Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Prancis, Jerman, dan Tiongkok, oleh StudioCanal, melansir hollywoodreporter.com, sementara Netflix merilis film tersebut secara internasional, pada 24 November 2021.Film ini mendapat ulasan positif dari para kritikus.

RACHEL FARAHDIBA R

Baca juga: 8 Film Natal Sepanjang Masa, Apakah Home Alone Masih Favoritmu?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.