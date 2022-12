Maia Estianty Libur Bersama Keluarga Besar di Vila Irwan Mussry di Bali, Tamunya Jorge Lorenzo

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi dan pengusaha, Maia Estianty tengah berlibur bersama keluarga besarnya di Bali. Ia menginap bersama Irwan Mussry, suaminya, serta Dul Jaelani, anak bungsunya, serta Tissa Biani, pacar Dul di vila Irwan yang berada di Bali. Ia juga turut mengajak ayah, ibu, kakak, dan keponakannya menginap menghabiskan libur menjelang Natal.

Jorge Lorenzo Tamu Istimewa Maia Estianty

Yang istimewa, liburan kali ini terasa mahal. Tamu yang datang ke rumahnya tak main-main, yakni Jorge Lorenzo, pembalap MotoGP dari Spanyol. Kebetulan, sejak awal bulan ini, Jorge Lorenzo tengah menghabiskan masa liburan di Indonesia.

“Terima kasih Jorge Lorenzo untuk kunjungan ke vila kami,” tulisnya dengan men-tag nama Jorge Lorenzo dalam Bahasa Inggris. Bisa dikunjungi juara dunia motor lima kali, di rumahnya, membuat ibu tiga anak ini merasa sangat Bahagia. “Sueneng poll disamperin juara dunia Moto GP 5 kali di villa. Yang ngefans ama dia, angkat tangan!!!” tulis Maia. Jorge Lorenzo 3 kali menjadi juara MotoGP dan 2 kali juara dunia 250 cc.

Jorge Lorenzo Promosi Vila Irwan Mussry

Di Instagram Storynya, Maia memamerkan kunjungan itu dengan membuat vlog. “Di villa Bali ini ada Jorge Lorenzo, lima kali juara dunia MotoGP.” katanya sambil kameranya diarahkan ke belakangnya, tempat Lorenzo berdiri.

Lorenzo pun membalas. “Hello everybody, hello Indonesia. What a very nice to stay here, to enjoy Bali, as a holiday, choose stay holiday in this beautiful house,” katanya sambal mempromosikan vila Irwan. Irwan yang berada di sampingnya langsung menimpali, “You forget me: Irwan,” katanya mengingatkan agar dia tidak ditinggalkan. Ketiganya tertawa tergelak. Lorenzo kemudian merangkul Irwan dan saling bercanda. Terlihat keduanya sudah lama akrab.

Unggahan Maia ini mendapat tanggapan dari Jorge Lorenzo. Ia memberikan emotikon bara api dan tanda menghormati. Unggahan Maia ini juga diunggah ulang di Instagaram Jorge Lorenzo. Pria 35 tahun ini juga mengunggah ulang unggahan Tissa Biani dan keponakan Maia.

Unggahan keponakan Maia, Diandra Marsha cukup jenaka. Ia mengunggah foto bersama ibunya mengapit Lorenzo. "Biasanya ketemu abang Gojek, bukan pembalap MotoGP," tulis selebgram itu sambil men-tag nama Lorenzo. Unggahan inilah yang diunggah ulang di Instagram Story Jorge Lorenzo.

