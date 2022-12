Kilas Balik Perjalanan BTS Tahun 2022: Prestasi hingga Hiatus

TEMPO.CO, Jakarta - Kepopuleran BTS terus makin gemilang. Anggotanya pun juga berkembang tanpa grup. Misalnya, Jungkook yang mendapat kesempatan menjadi salah satu pengisi soundtrack dan hadir di pembukaan acara Piala Dunia 2022. Pengumuman itu disampaikan dalam akun Twitter BTS, Sabtu, 12 November 2022.

Namun, BTS atau Bangtan Boys juga mengumumkan akan hiatus atau jeda. Adapun anggotanya Jin BTS memulai tugas wajib militer Korea Selatan pada hari Selasa, 13 Desember 2022. Anggota tertua di grup BTS ini akan memulai pelatihan dasar selama lima pekan dan akan menyelesaikan wajib militer selama sekitar dua tahun.

Perjalanan BTS selama tahun 2022

1. Mengampanyekan antirasisme

Pada 31 Mei 2022, BTS mengunjungi White House untuk berbicara dengan Presiden Joe Biden tentang kejahatan rasial atau rasisme terhadap orang Asia. Grup ini memiliki sejarah dalam menangani masalah sosial melalui lensa universal.

Mengutip Reuters, BTS sebagai raksasa penggalangan dana untuk tujuan keadilan sosial Amerika Serikat. Donasi grup itu sebesar 1 juta dolar Amerika atau Rp15 miliar untuk Black Lives Matter pada 2020 dalam sehari. Pada 2021, setelah penembakan yang menewaskan delapan orang di Atlanta, termasuk enam wanita Asia, BTS mengunggah pernyataan ke Twitter untuk mendukung #StopAAPIHate.

2. Proof

Mengutip Big Hit Music, pada 10 Juni 2022, BTS merilis album antologi Proof. Album itu berisi tiga CD baru. Tiga lagu baru di dalam, yaitu Yet To Come (The Most Beautiful Moment) dalam CD1, Run BTS dalam CD2, dan For Youth dalam CD3. Setiap album memiliki genre berbeda yang berisi pesan-pesan dari BTS.

Album antologi yang totalnya 48 lagu itu berhasil terjual 2,15 juta salinan pada hari yang sama setelah dirilis. Momentum baru bagi BTS, karena tidak semua artis merilis album antologi.

3. Dipilih sebagai Duta World Expo

BTS diumumkan sebagai Duta World Expo 2030 Busan, Korea di kantor pusat perusahaan hiburan HYBE, Seoul pada Selasa, 19 Juli 2022. BTS terpilih sebagai Duta World Expo 2030

Perdana Menteri Han Duck-soo pun meyakini BTS akan mengambil peran penting selama proses itu, dilansir Billboard. Menurut rangkaian acara penunjukan resmi BTS sebagai Duta World Expo 2030, pada 15 Oktober 2022 diadakan konser gratis di Busan.

4. Penghargaan AMAs

Pada 2022, BTS kembali menerima penghargaan di American Music Awards (AMAs) 2022. Lima kali berturut-turut sejak penghargaan pertamanya pada 2018. Mengutip Yonhap, grup itu menang dalam kategori duo atau grup pop favorit, mengalahkan nominasi nama besar lainnya seperti Coldplay.

Sejak 2018, BTS meraih kategori Artis Sosial Favorit. Pada 2019, mereka memenangkan Pop Duo atau Grup Favorit. Pada 2020, BTS menang dua kategori, yaitu Pop Duo atau Grup Favorit dan Artis Sosial Favorit. BTS masuk dalam sejarah K-pop menjadi artis Asia pertama yang memenangkan kategori Artist of the Year.

5. BTS Hiatus

BTS mengumumkan akan hiatus sebagai grup sampai 2025. Para para anggota membutuhkan waktu untuk eksplorasi beberapa proyek solo ketika tidak bersama sebagai BTS. Tapi, mereka pun akan tetap aktif dalam berbagai format berbeda.

Grup BTS sudah kehilangan arah dan para anggotanya membutuhkan waktu untuk rehat merenung. Selain untuk merenung kembali mengenai BTS sebagai grup, anggotanya juga mengisi masa hiatus untuk mengikuti wajib militer, seperti dilansir BuzzFeed News.

