Jadi Detektif, Son Suk Ku Ngaku Seperti Tidak Akting di Drama Korea Big Bet

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Son Suk Ku berperan sebagai detektif Oh Seung Hoon dalam drama Korea Big Bet yang mulai tayang hari ini, Rabu, 21 Desember 2022 di Disney+ Hotstar. Ia mengaku karakter Oh Seung Hoon sangat mirip dengan dirinya.

"Karena karakter ini sangat mirip dengan saya di kehidupan nyata, dia adalah seorang detektif saya bukan. Saya pikir saya tumbuh bersama dengan karakter ini," kata Son Suk Ku dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 14 Desember 2022.

Jadi Diri Sendiri

Karena begitu mirip, Son Suk Ku bahkan mengatakan ia seperti tidak berakting ketika memerankan Oh Seung Hoon. Aktor 39 tahun ini mengatakan kalau penonton akan melihat bagaimana Son Suk Ku yang sebenarnya lewat Big Bet.

"Sebenarnya saya tidak merasa berakting, saya akan memberi tahu para penonton bahwa mereka akan melihat sangat mirip dengan Son Suk Ku yang asli di serial ini, Anda sebenarnya akan mengenal saya lebih baik," kata aktor yang juga membintangi My Liberation Notes itu.

Son Suk Ku dalam drama Korea Big Bet. Foto: Disney+ Hotstar

Natural Tanpa Makeup

Sutradara Kang Yun Sung fokus menghadirkan kisah yang realistik dan natural dalam serial ini. Son Suk Ku mengatakan kalau ia dan para pemain Big Bet yang didominasi oleh laki-laki, tidak memakai riasan wajah selama syuting. "Benar-benar terasa nyata karena kami bahkan tidak memakai makeup. jadi Anda akan melihat wajah telanjang kami tanpa makeup," katanya.

Oh Seung Hoon merupakan polisi Korea pertama yang dikirim ke Filipina untuk memburu raja kasino, Cha Moo Sik (Choi Min Sik). Son Suk Ku mendeskripsikan Oh Seung Hoon sebagai pria yang kuat, menawan, dan karismatik. Oh Seung Hoon berbeda dari karakter detektif yang biasa ditampilkan di serial maupun film.

"Hampir seperti pekerja kantoran, yang pergi bekerja setiap hari. Tetapi, dia (Oh Seung Hoon) datang ke Filipina dan berpikir secara bertahap bahwa sulit untuk membantu orang lain, tetapi lebih sulit untuk mendapatkan bantuan. Dia berkembang seiring berjalannya seri," katanya.

Big Bet menceritakan kisah dari Cha Moo Sik, seorang lelaki yang berjuang dari nol dan melalui masa sulitnya hingga menjadi penguasa kasino. Kisah terus berlanjut dan Cha Moo Sik kembali dihadapi dengan musibah ketika ia diinvestigasi sebagai bagian dari kasus pembunuhan. Dengan tekadnya untuk berjuang, ia rela mempertaruhkan segalanya, termasuk hidupnya untuk mengembalikan kesuksesannya.

