Perjalanan Snow White and The Seven Dwarfs, Animasi yang Dirilis Tahun 1937

TEMPO.CO, Jakarta - Snow White and The Seven Dwarfs diproduksi Walt Disney dirilis 21 Desember 1937. Mengutip IMDb, film Snow White and The Seven Dwarfs bercerita tentang sorang putri yang diasingkan ke hutan berbahaya oleh ibu tirinya. Putri itu diselamatkan tujuh kurcaci, kemudian dijadikan bagian dari keluarga mereka.

Film itu berasal dari cerita dongeng Jerman berjudul Snow White karya Brothers Grimm. Cerita itu kemudian dimodifikasi oleh Dorothy Ann Blank, Richard Creedon, Merrill De Maris, Otto Engander, Earl Hurd, Dicky Rickard, Ted Sears dan Webb Smith menjadi film animasi berdurasi panjang.

Film itu fitur animasi pertama yang diproduksi dalam bahasa Inggris dan Technicolor. Meski begitu keputusan Walt Disney untuk memproduksi film Snow White and The Seven Dwarfs, mulanya dianggap bertentangan dengan tren populer saat itu.

Penghargaan Snow White and The Seven Dwarfs

Mengutip History, berkat kesuksesan Disney memenangi Academy Award kehormatan untuk prestasi perintisnya. Sedangkan musik untuk film itu menampilkan balada terkenal Snow White, Some Day My Prince Will Come dan lagu-lagu lain oleh Frank Churchill, Larry Morey, Paul J. Smith dan Leigh Harline, juga dinominasikan untuk Oscar.

Studio merilis ulang film Snow White untuk pertama kalinya pada 1944, selama Perang Dunia II. Setelah itu, dirilis berulang kali setiap dekade atau lebih, pola yang menjadi tradisi film animasi Disney. Peringatan ke-50 tahun pada 1987, Snow White dibuat format layar lebar. Disney merilis restorasi digital film yang lebih lengkap pada 1993.

Kekuatannya terus bertahan, pada Juni 2008. Lebih dari setelah abad rilis di Amerika Serikat, American Film Institute memilih Snow White and the Seven Dwarfs sebagai film animasi sepanjang masa dalam daftar 10 Film Terbesar Amerika dalam 10 Genre Klasik.

Mengutip Britannica, film Snow White and the Seven Dwarfs juga musikal animasi Amerika, yang menjadikan Walt Disney salah satu pembuat film paling inovatif dan kreatif kala itu. Snow White and the Seven Dwarfs dan Pinocchio (1940), kedua film ini secara luas dianggap sebagai pencapaian film terbesar Disney.

