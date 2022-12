Unggahan Messi Angkat Trofi Piala Dunia Tumbangkan Rekor yang Paling Disukai di Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Foto Messi mengangkat trofi Piala Dunia bersama timnas Argentina usai memenangkan laga final melawan Prancis pada Senin dinihari, 19 Desember 2022 di akun Instagramnya, @leomessi akhirnya menumbangkan rekor dunia yang bertahan sejak 2019. Sepuluh foto kebahagiaan Lionel Messi bersama timnya setelah memastikan juara Piala Dunia ketiga kalinya itu menumbangkan sebuah foto telur yang disukai 55,9 juta pengguna Instagram. Foto Messi mendapatkan 56 juta.

Menanti Rekor Dunia Pecah di Instagram

Lima jam lalu, Selasa, 20 Desember 2022, akun resmi Guinnes World Records di Twitter mengumumkan tengah menanti pecahnya rekor baru. "Kita tengah menonton jumlah suka di unggahan terbaru Messi di Instagram terhadap rekor dunia telur saat ini," tulis mereka. Cuitan ini disukai lebih dari 2.500 pengguna Twitter yang juga tengah menanti munculnya rekor baru.

Uniknya, setelah mengetahui rekor Messi bersiap menumbangkan yang lama, unggahan telur yang diunggah di akun @world_record_egg oleh Chris Godfrey ini juga mengalami lonjakan dan penurunan berarti. Kemarin, rekor telur mencapai 56,1 juta disukai pengguna Instagram. Adapun Messi hingga kemarin, masih membutuhkan 6 juta untuk menyamai rekor telur. Jumlah suka rekor telur perlahan berkurang hingga tinggal 55,4 juta. Angka ini kemudian naik lagi hingga mencapai 55,9 juta.

"The GOAT is coming," tulis @shreejan*** merujuk sebutan yang diberikan kepada Messi. GOAT adalah kepanjangan dari Greatest of All Time. "Rekor sudah pecah," tulis @arshi***. "Messi makan telur ini, RIP telur," tulis @hits***.

Hari Pertama, Messi Sudah Pecah Rekor

Adapun Messi sendiri sebenarnya sudah memecahkan rekor pada hari pertama ia membuat unggahan itu. Hanya dalam satu hari unggahannya sudah disukai 50 juta pengguna Instagram. Itu artinya, sebagai pesohor, ia sudah mengalahkan rekor yang sebelumnya ditorehkan pesaingnya, Cristiano Ronaldo pada 19 November 2022. Foto unggahan Ronaldo yang memperlihatkan ia bersama Messi bermain catur mendapatkan 42 juta disukai.

Foto Ronaldo bersama Messi ini untuk menggambarkan adu taktik meramaikan pesta Piala Dunia yang dimulai pada 20 November 2022 itu. Pada hari itu, Messi juga mengunggah foto yang sama dan disukai 32,3 juta.

Rekor ini juga makin menguatkan penilaian bahwa Messi memang istimewa. Ia hanya butuh waktu dua hari saja membuat unggahan untuk menumbangkan rekor dunia yang sudah dicetak selama tiga tahun sejak 5 Januari 2019.

