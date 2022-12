Kisah Dita Karang Tembus Personel Secret Number, Orang Indonesia Pertama Jadi Idol K-Pop

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Dita Karang mendadak mendapat atensi yang signifikan dan menjadi perbincangan para penggemar K-pop di Indonesia. Pasalnya, Dita merupakan orang asal Indonesia pertama yang memulai debutnya sebagai idola di industri hiburan Korea Selatan.

Tentunya debut Dita Karang ini dapat mengenalkan nama Indonesia dalam industri hiburan Korea Selatan. Dita memulai debutnya di Korea Selatan melalui grup K-Pop Secret Number. Ia mengaku cukup salah tingkah karena temannya mengatakan dirinya menjadi viral di negara asalnya.

"Rasanya memalukan untuk mengatakan hal tentang diri saya sendiri, tetapi saya mendengar dari kenalan saya bahwa debut saya menjadi perbincangan banyak orang di Indonesia," kata Dita, sebagaimana dilansir dari Soompi.

Profil Dita Karang

Dita Karang lahir pada 25 Desember 1996 dan dibesarkan di Yogyakarta. Sejak kecil, Dita memang sudah suka dengan menari, bahkan ia juga tertarik dengan balet. Lalu, ketika sudah memasuki masa SMP, ia mulai mengikuti beberapa lomba dance competition. Dari sini, ia mulai bercita-cita menjadi idola K-pop.

“Aku, mulai suka K-pop dari SMP. Aku sudah mulai mengikuti dance cover, bahkan dance cover competition juga aku daftarkan. Aku sekalian nyobain gimana rasanya tampil di stage (panggung) dan ditonton orang banyak,” kata Dita Karang, seperti dilansir dari kanal YouTube KBS WORLD Indonesia.

Keinginannya menjadi idola K-pop semakin membesar karena rasa cinta Dita pada salah satu grup idola wanita naungan YG Entertainment, yaitu 2NE1.

Setelah lulus SMA, perempuan yang juga berdarah Bali ini menempuh pendidikan di AMDA College and Conservatory of the Performing Arts, New York, Amerika Serikat dan berhasil menyelesaikan kuliahnya pada 2017.

Saat ia kuliah, kebetulan, salah satu kelas dance yang diikutinya sedang mengadakan audisi dari agensi asal Korea Selatan. Agensi ini pun menaunginya sampai sekarang, yaitu VINE Entertaiment. Pada kesempatan itu, Dita pun memberanikan diri mendaftar, meskipun sebelumnya ia pernah mengikuti banyak audisi, tetapi masih belum berhasil. Akhirnya, audisi dari VINE Entertainment dapat meloloskan Dita sehingga membuatnya pindah ke Korea Selatan serta bekerja keras untuk mempelajari Bahasa Korea.

Sebelum debut, Dita menjalani masa pelatihan (trainee) di Born Star Training Center di New York. Ia juga pernah tergabung dalam komunitas menari ternama di Korea Selatan, yaitu 1MILLION Dance Studio. Setelah melakukan trainee yang cukup berat, akhirnya pada 19 Mei 2020, SECRET NUMBER berhasil melakukan debut pertamanya bersama Dita Karang melalui lagu who dis? dan Holiday, seperti dilansir naver.com.

Tantangan Dita Karang dalam Industri Hiburan Korea Selatan

Meskipun Dita menyukai tari, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa cita-cita kecilnya sebagai seorang idola K-pop benar-benar terwujud. Ia bahkan menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi idol K-pop.

Pada awal debutnya, Dita masih merasa kurang percaya diri lantaran kemampuan menggunakan bahasa Korea yang masih belum lancar dibandingkan anggota lainnya. Begitu juga ketika ia melakukan rekaman lagu, Dita sempat harus mengulang sesi pengambilan suara beberapa kali karena pengucapan lirik dalam bahasa Koreanya dinilai kurang optimal.

Akhirnya, Dita dengan gigih semakin rajin untuk berlatih dan belajar bahasa Korea, baik secara formal maupun informal dalam percakapan sehari-hari atau hanya sekadar menonton drama korea saja, seperti dilansir antaranews. Hanya membutuhkan waktu 5-6 bulan ia fasih berbahasa Korea.

Tinggal di Negeri Ginseng pun harus membuat Dita Karang cepat beradaptasi dengan kehidupan sehari-harinya. Masa trainee yang berat juga menjadi tantangan bagi Dita sendiri. Namun, tantangan tersebut dapat dilalui dengan Dita dan semakin menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi idol K-pop.

