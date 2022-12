Deretan Artis yang Nonton Langsung Final Piala Dunia 2022 di Qatar

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis akan digelar hari ini, Minggu, 18 Desember 2022 di Stadion Lusail, Doha, Qatar. Sejumlah artis Tanah Air turut hadir memeriahkan perhelatan olahraga sepak bola terbesar ini secara langsung.

Berikut deretan artis Indonesia yang akan menonton langsung laga final Piala Dunia 2022:



1. Maia Estianty

Bersama suaminya, Irwan Mussry, Maia Estianty bertolak ke Qatar pada Jumat, 16 Desember 2022. Ibu tiga anak ini mengaku bukanlah penggemar sepak bola, namun ia mendampingi suaminya memenuhi undangan nonton Piala Dunia 2022 secara langsung di Qatar. Untuk pertandingan final, Maia mendukung Prancis.

"Off to WORLDCUP !!! With @hublot and hubby …. Gw ga ngerti bola, tapi terbang buat support Perancis !!!! Soalnya world cup yg dulu juga Perancis !!! Siapa yg sama kayak gw ???" tulis Maia di Instagram.

Beberapa jam lalu, Maia kembali mengabarkan kalau dirinya sudah sangat siap menyaksikan final Piala Dunia 2022. Dengan totalitas, Maia sampai menggunakan busana dengan nuansa bendera negara tim yang didukungnya. "Santai dulu di la villa @hublot sebelum ke stadium buat nonton final world cup 2022… Sudah siap dengan merah putih biru !!!!" tulisnya.



2. Rian D'Masiv

Musisi, Rian Ekky Pradipta atau yang lebih dikenal Rian D'Masiv akhirnya dapat mewujudkan mimpinya sejak kecil untuk menyaksikan pertandingan final Piala Dunia secara langsung. Rian sangat antusias hingga membawa banyak jersey berbagai negara dalam perjalannya ini.

"Packing untuk keberangkatan besok pagi ke QATAR! yes mimpi masa kecil gw nonton final Piala dunia sebentar lagi terwujud!! Final ideal kah Argentina vs France? menurut lo siapa yang bakalan juara??" tulis Rian di Instagram pada Kamis, 15 Desember 2022.

Rian D'Masiv menyaksikan pertandingan Kroasia vs Maroko di Piala Dunia 2022 di Qatar, Sabtu, 17 Desember 2022. Foto: Instagram/@rianekkypradipta

Kemarin, Rian juga sempat menyaksikan pertandingan Kroasia vs Maroko di Khalifa International Stadium pada Sabtu, 17 Desember 2022. Dalam laga tersebut, Kroasia berhasil meraih juara ketiga di Piala Dunia 2022 dengan skor 2-1. "Dukung marocco dulu walau croatia kayaknya yang menang," tulis Rian.

3. Ibnu Jamil

Aktor, presenter, sekaligus komentator sepak bola, Ibnu Jamil tidak ingin melewatkan momen bersejarah ini. Ibnu Jamil tiba di Qatar dua hari sebelum laga final Argentina vs Prancis. Ibnu Jamil berangkat bersama Rian D'Masiv ikut rombongan dari Hyundai Motors Indonesia.

Ibnu Jamil dan Rian juga sempat bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, kemarin. "Pagi ini di Qatar maen bola bareng Pak @erickthohir tapi sayang nya pak Erick jagoin argentina.. beda pilihan sama saya. Sudah siap nonton Final besok??" tulis Ibnu Jamil di Instagram pada Sabtu, 18 Desember 2022.

Ibnu Jamil tiba di Qatar untuk menyaksikan Piala Dunia 2022. Foto: Instagram/@ibnujamilo

Pagi tadi, Ibnu Jamil juga berlari di kawasan perhelatan Piala Dunia 2022 bersama orang-orang Indonesia yang tinggal di Qatar. "11km dulu sebelom partai final Argentina vs France," tulis Ibnu Jamil di Instagram pada Minggu, 18 Desember 2022. Beberapa jam lalu, Ibnu Jamil juga menikmati makan siang di restoran mewah. "Lunch before match Argentina v France," tulisnya.



4. Najwa Shihab

Pendiri Narasi TV dan wartawan, Najwa Shihab juga berkesempatan menyaksikan langsung final Piala Dunia 2022 di Qatar. Dalam video terbarunya, Najwa sudah siap memasuki Stadion Lusail. Ia mengenakan kaus putih dan membawa bendera dan syal Argentina. "Yang Argentina.. mana suaranya," tulis Najwa di Instagram beberapa jam lalu.

Najwa Shihab ketika menyaksikan pertandingan Kroasia vs Maroko di Piala Dunia 2022 Qatar, Sabtu, 17 Desember 2022. Foto: Instagram/@najwashihab

Hari sebelumnya, Najwa menyaksikan pertandingan Kroasia vs Maroko. Ia mendukung Maroko. "Cuplikan keseruan 3rd place match tadi malam di Khalifa Stadium! Walau akhirnya kalah, tapi Maroko mainnya bagus, terutama second half. Yekan?" tulisnya, kemarin.

