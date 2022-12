5 Karya Legendaris Beethoven yang Mempengaruhi Musik Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - 252 tahun yang lalu, Ludwig van Beethoven lahir dan menghasilkan karya-karya berpengaruh di dunia. Berikut lima karya musisi asal Jerman ini yang mempengaruhi musik dunia. Dan tak ada yang menduga, karya-karya musik klasik monumental ini diciptakan komposer dengan gangguan pendengaran akut alias tuna rungu.

5 karya Legendaris Ludwig van Beethoven

1. Piano Concerto No. 2 dalam B flat mayor

Dikutip dari www-classicfm-com dengan judul “10 works of Beethoven that actually changed the world” Pada 1795 Beethoven muda pindah dari kampung halamannya di Bonn ke pusat musik Eropa, Wina. Dia telah menghabiskan beberapa tahun pertamanya di Wina untuk belajar musik dengan guru Joseph Haydn dan bermain untuk bangsawan di salon pribadi. Tetapi melalui Piano Concerto No. 2-nya dunia melihat sekilas Beethoven sang virtuoso dan sebagai seorang komposer.

Ludwig muda, berpenampilan sedikit aneh, dan canggung membuat debut publiknya pada usia 24 tahun di Burgtheater Wina, memainkan lagu ini. Konser itu sukses besar, dan seorang bintang lahir. Virtuoso muda membuat semua orang berbicara, memberinya koneksi yang berpengaruh dan profil untuk mulai menerbitkan karya-karyanya.

Baca: Symphony No. 9 Beethoven Pengiring Jatuhnya Tembok Berlin dan Demo Tiananmen

2. Piano Sonata No.14, 'Cahaya Bulan'

Dalam semua sonata pianonya, Beethoven mendorong batas fortepiano yang berkembang pesat. Dia juga mengambil banyak konvensi Klasik (seperti struktur gerakan cepat-lambat-cepat). Ludwig membuka sonata ini dengan gerakan pertama yang lambat, ekspansif, dan murung, yang sekarang dikenal di seluruh dunia. Komposer juga menginstruksikan pianis untuk menggunakan pedal sustain dengan cara yang berbeda, menciptakan suara baru di seluruh gerakan yang nantinya akan diasosiasikan dengan 'Moonlight'.

Sonata diakhiri dengan suasana hati yang sangat berbeda, Finalnya adalah rangkaian arpeggio dan akord yang terengah-engah. Dikatakan telah mengilhami Frédéric Chopin, ketika Romantis Polandia membawa keahlian piano ke tingkat lain beberapa dekade kemudian. Dan hari ini, jika menelusuri video piano di media sosial, akan menemukan musisi muda memainkan Sonata.

3. Symphony No. 3 di E flat

Kebanyakan simfoni pada tahun 1803 berdurasi sekitar 25 menit. Beethoven membuat Symphony No. 3 epiknya, yang dikenal sebagai 'Eroica'. Simfoni dimulai dengan cello dengan melodi indah yang kemudian jatuh pada nada C tajam. Dalam satu nada itu orang akan merasa melangkah ke dunia baru.

Sepanjang simfoni (seperti entri terompet subversif yang terkenal di bagian pengembangan gerakan pertama), Beethoven memiliki momen-momen yang merentang dan memperluas apa yang bisa menjadi simfoni. Dalam skalanya yang naik-turun, dan momen-momen yang menggetarkan hati itu, 'Eroica' benar-benar merupakan simfoni Romantis pertama.

4. Simfoni No. 5 dalam C minor

Empat nada gelap yang menggetarkan ketika memulai simfoni ini. Itu mungkin empat nada paling terkenal di semua musik, yang sekarang tertanam kuat dalam budaya dan kesadaran kita. Ditulis antara 1804 dan 1808, pada saat Beethoven berdamai dengan ketuliannya, nada itu memulai perjalanan yang sangat emosional dalam musik. Simfoni membawa kita dari momen “nasib mengetuk pintu” itu, meskipun kesedihan, perjuangan, dan kemudian dalam tekad dan kemenangan.

Simfoni dimulai dalam kegelapan kunci C minor, tetapi berakhir dalam terang C mayor. Itu membangkitkan kekuatan musik untuk membawa kita ke tempat terdalam, untuk menangkap kesedihan, dan menyampaikan sesuatu yang universal dalam musik: keputusasaan masih bisa berjalan menuju harapan. Dan itu semua berasal dari frase empat nada yang diketahui mungkin miliaran orang di seluruh dunia saat ini.

5. Konser Biola di D

Kali ini motif tersebut dimiliki oleh satu-satunya concerto biola miliknya.Dalam gaya Beethoven sejati, sinyal pembuka sangat berbeda. Karya tersebut menghadirkan suara, gaya, dan skala baru ke konser tunggal. Itu tidak terlalu disukai selama masa komposer, tetapi semakin populer selama abad ke-19, menginspirasi Brahms, dan menjadi model konser solo. Menariknya, gitar heavy metal berakar pada konser biola Romantis dan di tulang-tulang karya ini. Jadi, tidak akan ada Megadeth tanpa mega-Beethoven ini.

YOLANDA AGNE

Baca juga: Kisah Ludwig van Beethoven Komponis Termasyhur dengan Gangguan Pendengaran Akut

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.