Emil Mario Minta Maaf Usai Sambungkan Kalimat Tauhid dengan Ucapan Kotor, Netizen Geruduk IGnya

TEMPO.CO, Jakarta - Akun Instagram seleb TikTok, Emil Mario mendapatkan gerudukan sumpah serapah netizen usai videonya yang dianggap menistakan agama. Unggahan terakhirnya saat berpose usai menonton Djakarta Ware House Project atau DWP, lima hari lalu menjadi bulan-bulanan netizen hingga ia akhirnya membatasinya.

"Tahu diri dong, itu kalimat suci. Itu kalimat Allah Swt, rabb saya," tulis @audinaa***. "Bro ati-ati ya sama kontennya yang sudah dihapus itu," tulis @thomas***. "DITUNGGU MINTA MAAFNYA, HARGAIN AGAMA ORANG, MAKANYA LAIN KALI CARI TAHU DULU KALO MAU SAVAGE-SAVAGE-AN WAKAKAKAK. HATI-HATI LU KALIMAT ALLAH DISAMBUNGIN KATA-KATA JOROK LU ITU, SAVAGE NGGA JIJIK IYA," tulis @fluf***.

Emil Mario Sambungkan Kalimat Tauhid dengan Kata Kotor

Kemarahan netizen ini bermula dari unggahan video di akun TikTok Emil Mario yang kini sudah dihapusnya, beberapa hari lalu. Ia menggunakan tangannya membentuk huruf L. "L for Lesti, no. L for Laa ilaaha illallah, gue sudah capek banget, ngen***," ucapnya sambil memukul meja di depannya. Ia menyebutkan kalimat Tauhid dan menyambungkannya dengan kata kotor, seperti yang biasa ia lakukan di video-videonya. Inilah yang membuat netizen marah.

Ada netizen yang cukup santun memberitahukan kepadanya sudah berhenti mengikuti akun Emil karena menganggap konten-kontennya selama ini tidak bermanfaat. "FYI. Emil Mario yang terhormat. Saya sudah cancel semua contentmu, baik di TikTok, Instagram maupun sosmed lainnya. Saya sudah blokir akun kamu karena saya tidak menemukan manfaat apa-apa. Tapi tiba-tiba tadi saya menemukan postingan di TikTok yang menstich videomu yang sekarang tidak tersedia," tulis @evira***.

Netizen Buka Blokir Emil Mario Hanya untuk Menghujatnya

Akun tersebut kemudian memutuskan membuka blokir hanya untuk memberikan komentar di unggahan terakhir Emil. "Saya biasa mengabaikan permasalahan di sosmed tapi ini saya rela unblock akunmu dan berkomentar di sini artinya kamu sudah kelewatan," tulisnya.

Menurut akun tersebut, Emil bebas saja berbicara kotor. "Tapi bisa tidak ya untuk tidak bawa ayat-ayat suci agama lain dan menyandingkannya dengan agama kata-kata kotor kebanggaanmu itu? Saya Kristen saja sakit hati dan kaget loh," tulisnya, tiga hari lalu.

Pada Kamis, 15 Desember 2022, Emil meminta maaf melalui unggahan TikTok. "Gue mau minta maaf sama kalian semua terkait konten terakhir yang gue buat di TikTok. Maaf apabila kalimat yang gue itu menyakiti kalian semua. Gue akuin, kalimat yang gue lakuin ceroboh dan salah, seharusnya gue harus lebih bijak lagi dalam menggunakan kata-kata yang gue gunakan dalam video gue," ujarnya.

Menurut Emil, ia tidak bermaksud menyakiti agama apapun. "Yang gue lakuin itu tak lain karena gue kurang riset terkait kata-kata yang gue gunakan. Ini jadi pelajara buat ke depannya bisa lebih bijak lagi untuk lebih research lagi terkait kata-kata yang gue lakuin," ucapnya.

Meski sudah minta maaf, netizen masih memburunya. Mereka mengalihkan komentar di akun TikToknya yang memiliki 7,3 pengikut, setelah tak lagi bisa berkomentar di Instagram. Video permintaan maafnya dibanjiri hujatan. Banyak netizen yang mengancam akan melaporkannya ke polisi. "Proses," tulis @master***. Mereka juga menjawab tidak untuk mengatakan permintaan maaf itu tidak diterima.

