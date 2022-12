Debut Main Film Lewat The Big 4, Kristo Immanuel Ngaku Sempat Pesimis

TEMPO.CO, Jakarta - Kreator konten dan impersonator, Kristo Immanuel debut menjadi aktor lewat film The Big 4 karya sutradara Timo Tjahjanto. Pria yang sering menirukan suara tokoh maupun karakter terkenal ini mengaku sempat pesimis tidak lolos casting dalam film Netflix Original Indonesia terbaru itu.

"Itu aneh, gue berharap banget 'Duh dapat enggak ya' karena agak pesimis waktu itu. Ini adalah film pertama gue, jadi salah satu dari anggota The Big 4, itu gila," kata Kristo dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Desember 2022.

Dapat Tawaran dari Timo Tjahjanto Lewat Instagram

Kristo menceritakan kisah lucu saat ia mendapatkan tawaran dari Timo Tjahjanto untuk bermain di The Big 4. Saat itu, Timo mengirimkan pesan lewat direct message atau DM di Instagram pribadinya. " (Ditawarin) Via DM sama Timo Tjahjanto. 'To, casting dong' gitu kan," katanya.

Kristo semakin dibuat kaget ketika, Timo menjelaskan kalau dia akan berperan sebagai salah satu anggota The Big 4, pemeran utama dalam film ini. Saat casting, Kristo juga sempat dibuat cemas karena mendapat tantangan dari Timo secara spontan.

"Sampai ruang casting, tiba-tiba 'Ini ceritanya tentang Big 4, kamu jadi salah satu Big 4-nya', oh gitu, terus 'Kamu bisa pakai aksen Timur enggak?', oh makasih loh baru dikasih tahu sekarang. Jadi gue deg-degan banget," katanya.

(kiri ke kanan) Arie Kriting, Abimana Aryasatya, Lutesha, dan Kristo Immanuel dalam film The Big 4. Dok. Netflix

Tidak Ingin Terlalu Berharap

Setelah casting tersebut, Kristo tidak kunjung diberi kabar mengenai hasilnya, apakah dia lolos atau tidak. Hingga pada suatu saat, Kristo melihat unggahan di Instagram Timo.

"Pak Timo upload sketsa karakter Pelor tapi mirip saya. Terus saya kayak 'mau senang tapi takut geer, tapi kok ya mirip, gitu'. Terus akhirnya baru tahu, Pak Timo upload setengah muka gue, 'oh beneran saya? Senang bener kali ini'," katanya.

Demi perannya sebagai salah satu anggota dari kelompok pembunuh bayaran dalam film ini, Kristo harus berlatih bela diri cukup intens. "Seru, kita tiga bulan latihan fightingnya," kata Kristo.

Sinopsis The Big 4

The Big 4 bercerita tentang perjalanan seorang detektif (Putri Marino) yang menyelidiki kematian ayahnya dan mengikuti jejak hingga ke sebuah pulau tropis. Setelah menemukan jati diri sesungguhnya sang ayah sebagai pemimpin kelompok pembunuh bayaran, kejaran musuh membuat ia terpaksa bekerja sama dengan para murid ayahnya dahulu: empat mantan pembunuh bayaran, yaitu Abimana Aryasatya, Kristo Immanuel, Lutesha, dan Arie Kriting.

The Big 4 akan tayang mulai 15 Desember 2022 secara eksklusif di Netflix. Film komedi laga dengan berbagai aksi seru bercampur sentuhan komedi segar ini dibintangi oleh Abimana Aryasatya, Putri Marino, Arie Kriting, Lutesha, Kristo Immanuel, Marthino Lio, Budi Ros, Donny Damara, Michelle Tahalea, Willem Bevers, Andri Mashadi, Michael Kho, dan sederet aktor ternama lainnya.

