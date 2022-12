Kolaborasi dengan Afgan, Noice Hadirkan Audioseries Romansa yang Terinspirasi dari Lagunya

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu, Afgan ikut terlibat dalam penggarapan audioseries terbaru dari platform audio streaming lokal Noice, bergenre romansa berjudul Billa, Kita Jauh Berbeda. Audioseries tersebut terinspirasi dari single terbaru Afgan yang berjudul Pendam.

Berdasarkan lirik puitis romantis dalam lagu tersebut, konten ini akan terdiri dari 10 episode dengan menggandeng vokalis band Pee Wee Gaskins, Sansan dan penyanyi jebolan Indonesian Idol 2021 Mutiara Azka sebagai pengisi suara utama. Episode awal dari audioseries ini sudah bisa didengarkan sejak 30 November 2022 di aplikasi Noice.

"Konten audioseries yang kami hadirkan kali ini terinspirasi dari lagu Afgan berjudul ‘Pendam’ yang memiliki makna mendalam dan sangat sesuai dengan alur cerita lainnya yang tidak kalah spesial adalah kehadiran Sansan dan Azka sebagai pengisi suara untuk pemeran utama dalam cerita ini. Kolaborasi dengan musisi dan artis lokal kenamaan ini menjadi wujud keseriusan kami untuk semakin memperkenalkan konten audioseries ke lebih dari 3,5 juta pengguna setia Noice se-tanah air," kata Niken Sasmaya, Chief Business Officer (CBO) Noice, dikutip dari siaran pers pada Rabu, 14 Desember 2022.

Sinopsis Audioseries Billa, Kita Jauh Berbeda

Audioseries Billa, Kita Jauh Berbeda bercerita mengenai kisah cinta antara Reza dan Billa, dua orang fresh graduate dengan latar belakang yang berbeda. Reza, lulusan Filsafat dengan keinginannya untuk menjadi musisi dari band emo ternama, dan Billa, pacar Reza, lulusan Sastra Korea, yang menginginkan dia menjalani hidup yang stabil. Dengan gaya hidup yang bertolak belakang dan stigma negatif musisi yang melekat pada Reza, hubungan keduanya menjadi terpuruk. Hal ini membuat Reza harus memilih untuk mempertahankan band-nya atau hubungannya dengan Billa.

Afgan Menjadi Pengisi Suara

Dalam pembuatan audioseries ini, Afgan terlibat langsung dalam proses produksi sebagai salah satu pengisi suara untuk beberapa episode bersama Sansan yang memainkan peran Reza dan Azka sebagai Billa. Ketiganya juga terlibat dalam lyric video audioseries Billa, Kita Jauh Berbeda dengan soundtrack lagu Pendam milik Afgan.

Afgan mengaku keterlibatan dirinya dalam audioseries Noice adalah pengalaman baru yang sangat seru dan menantang. Ia mengatakan belum pernah terbayang sebelumnya kalau lirik lagu Pendam bisa menjadi inspirasi yang diadaptasi menjadi konten audioseries di Noice.

"Dari awal proses menggarap audioseries ini saya jadi banyak belajar soal jenis konten audio lain selain musik dan podcast, dan ternyata seseru itu, apalagi bisa terlibat langsung sebagai salah satu pengisi suara serta dalam pembuatan lyric video nya. Happy banget ternyata kolaborasi ini diterima secara positif oleh penikmat konten audio dan di sisi lain, audioseries menjadi format baru yang menarik untuk meningkatkan awareness dari lagu Pendam,” ujarnya.

Dukung Musisi Lokal

Selain audioseries Billa, Kita Jauh Berbeda terdapat judul audioseries lain bergenre drama romance di Noice yang tidak kalah menarik untuk dinikmati antara lain Never Been Kissed, Antara Benci dan Cinta, Cerita Cinta Kantor, My Superhero dan masih banyak lainnya.

“Kolaborasi antara Noice dengan Afgan dalam audioseries ini menjadi salah satu bentuk komitmen kami untuk turut mendukung para musisi lokal dalam meningkatkan awareness terhadap karya lagu mereka lewat adaptasi dalam format berbeda, yakni audioseries. Lyric video dari audioseries Billa, Kita Jauh Berbeda dengan soundtrack lagu Pendam juga kian menambah sentuhan romantis pada konten ini. Kami berharap kedepannya masyarakat, khususnya kalangan millenial dan gen-Z akan semakin mengenal audioseries sebagai salah satu konten entertainment yang menyenangkan untuk menemani screenless moments mereka,” kata Niken.

