Ketenaran Led Zeppelin Bermula dari Minat Pengusaha Rekaman Keturunan Turki

TEMPO.CO, Jakarta - Ketenaran grup musik rock Led Zeppelin tak lepas dari tangan Ahmed Ertegun, pendiri Atlantic Records dan pelopor industri musik di Amerika Serikat. Mengutip situs web Atlantic Records, Ertegun mendirikan perusahaan rekaman itu pada 1947.

Ahmet Ertegun ialah putra seorang diplomat Turki terkemuka. Ertegun lahir di Istanbul, Turki pada 31 Juli 1923. Ia pindah ikut ayahnya duta besar Turki untuk Amerika Serikat. Ahmet dan keluarganya pernah melakukan perjalanan ke Swiss, Prancis, dan Inggris sebelum akhirnya pindah ke Amerika Serikat.

Mengutip New World Encyclopedia, pada 1946 Ertegun membuat label rekaman independen baru untuk musik gospel, jazz, dan R&B. Melalui label musiknya itu, Ertegun tak pernah berhenti mencari bakat baru.

Dia mengumpulkan tim produksi pembuat hit mencakup insinyur Tom Dowd dan produser Jerry Wexler, mitranya di Atlantic. Mereka bersama-sama membantu mengembangkan bakat tersembunyi menjadi bintang. Pada akhir 1970-an, Ertegun dan Atlantic mulai mengenali potensi baru, yakni rock and roll. Atlantic mulai bergerak ke ranah genre rock. Perusahaan rekaman itu mengontrak banyak musisi rock, salah satunya Led Zeppelin.

Perjalanan Led Zeppelin bersama Ahmet Ertegun

Led Zeppelin grup musik rock Inggris yang dibentuk tahun 1968 dengan formasi, yaitu Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, dan John Bonham. Grup musik ini menonjolkan suara gitar keras dan berat. Kala itu Led Zeppelin dianggap sebagai salah satu band heavy metal pertama.

Saat awal pembentukannya, Led Zeppelin melalui Jimmy Page pergi ke Amerika untuk menawarkan kerja sama bersama label musik Atlantic Records. Saat itu, Atlantic Records juga tidak memiliki artis rock. Ertegun membuat kontrak dengan royalti yang menonjol, tidak ada campur tangan label, dan Led Zeppelin akan menjadi band rock pertama di bawah label Atlantic utama.

Tersebab gelombang pergeseran industri musik, Ertegun menyetujui daftar panjang persyaratan Jimmy Page dan mengambil Led Zeppelin. Mengutip Far Out Magazine, Led Zeppelin rekaman dengan Atlantic selama album Houses of the Holy tahun 1973. Led Zeppelin membuat label rekaman sendiri Swan Song Records, kesepakatan distribusi dengan Atlantic bagian dari rencana bisnis itu.

Ertegun tidak mengganggu sisi kreatif Led Zeppelin. Ia merekam album apa adanya, tanpa komentar, pemotongan atau gangguan label. Ertegun tetap dalam perbincangan yang sama dengan tokoh-tokoh seperti Brian Epstein dan Sam Phillips membawa alunan rock gitar secara global dan masif.

Pengakuan terakhir atas pengaruhnya ketika Konser Penghormatan Ahmet Ertegun diselenggarakan pada 2007. Led Zeppelin sejenak berkumpul kembali untuk memberikan penghormatan kepada pengusaha rekaman itu.

