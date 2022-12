7 Lagu Terbaik Celine Dion Sepanjang Masa

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Celine Dion belum lama menyampaikan mengalami stiff person syndrome, kelainan neurologis yang langka. Sindrom ini menyebabkan Celine Dion mengalami kekakuan dan kejang di bagian otot. Kondisi itu berakibat Celine Dion menunda tanggal tur yang direncanakan pada 2023.

Celine Dion bernama lengkap Celine Marie Claudette Dion penyanyi kelahiran 30 Maret 1968. Ia dikenal karena kehebatan vokalnya dan penampilannya di atas panggung. Banyak album hit dalam bahasa Prancis dan Inggris. Celine Dion pernah menerima beberapa penghargaan bergengsi.

Apa saja lagu terbaik Celine Dion?

Mengutip Billboard, sejak 1990-an sampai saat ini, setidaknya terdapat empat lagu Celine Dion yang telah menduduki peringkat puncak tangga lagu Billboard secara global. Adapun sejumlah lagu terbaiknya, yaitu:

Where Does My Heart Beat Now (1990)

Ini lagu dari album berbahasa Inggris pertama Celine Dion, Unison, pada 1990. Saat itu, Celine Dion berusia 22 tahun dan dibesarkan dengan bahasa Prancis sebagai bahasa utama.

The Power of Love (1993)

The Power of Love mencapai peringkat pertama di tangga Billboard dan bertahan di tangga 100 Lagu Terbaik selama 33 pekan. Walaupun lagu itu dianggap menceritakan perjalanan romansa Celine Dion, The Power of Love sebenarnya cover lagu dari penyanyi Jennifer Rush pada 1984.

Because You Loved Me (1996)

Lagu ini juga bertahan di tangga lagu Billboard selama 33 pekan. Ditulis oleh Diane Warren, lagu balada itu ditampilkan di album Celine Dion pada 1996, Falling Into You. Itu menjadi lagu tema untuk film Up Close and Personal yang dibintangi oleh Robert Redford.

It’s All Coming Back to Me Now (1996)

Celine Dion membuka album multiplatinumnya, Falling into You dengan lagu epik ini. Di tangga lagu Billboard, lagu ini sempat menduduki peringkat dua dan terus berada dalam daftar Lagu Terbaik selama 30 pekan.

All by Myself (1997)

Lagu ini juga berulang kali disebut sebagai lagu khas dari Celine Dion. Namun, di tangga lagu Billboard, All by Myself hanya mencapai posisi puncak di peringkat empat dan bertahan di daftar itu selama 20 pekan saja.

My Heart Will Go On (1998)

Dianggap sebagai lagu khas Celine Dion. Lagu tema cinta ini merupakan lagu pengiring dari film fenomenal karya James Cameron,Titanic. Lagu ini memenangkan Piala Oscar pada 1997 dan dua Penghargaan Grammy pada 1999.

I’m Your Angel (1998)

I’m Your Angel juga sempat di puncak tangga lagu Billboard dan bertahan selama 18 pekan. Lagu ini ditulis dan diproduseri oleh R. Kelly, tetapi dinyanyikan secara kolaboratif antara Celine Dion dan R. Kelly.

