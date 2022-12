Taehyun TXT Sangat Terkesan dengan Antusias Penggemar Indonesia saat Tur Dunia

TXT telah merilis mini album keempat mereka yang berjudul minisode 2: Thursday’s Child bersama dengan judul lagunya Good Boy Gone Bad. Album tersebut berhasil mencapai peringkat tertinggi mereka di Billboard 200, dengan debut di No. 4 di chart Top 200 Albums. TXT menjadi artis K-pop kedua dalam sejarah yang memetakan enam album berbeda di Billboard 200.

TXT menggelar konser di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang pada 12 Oktober 2022. Konser ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian Tomorrow x Together World Tour Act: Love Sick in Asia. Selain ke Indonesia, TXT juga menggelar konser di beberapa negara Asial lainnya, seperti Manila, Taipei, dan Bangkok.

Choi Siwon Bicara Soal Rencana Menikah hingga Makna Slogan No Challenge No Change

Ditjen Imigrasi Tangkap Warga Korsel Promotor K-Pop We All Are One

Sebelumnya, empat orang WN Korsel ditangkap petugas Imigrasi pada Senin, 21 November, di pusat perbelanjaan.

