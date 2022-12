Profil Jinni NMIXX, Anggota yang Baru Saja Hengkang dari Grup

TEMPO.CO, Jakarta - JYP Entertainment telah mengumumkan, Jinni keluar dari NMIXX dan agensi. Mengutip Soompi, agensi JYP Entertainment telah merilis pernyataan Jinni NMIXX hengkang dari grup karena alasan personal, pada Jumat, 9 Desember 2022.

"Kontrak ekslusifnya juga telah berakhir. Kami mohon maaf untuk para penggemar atas kabar mendadak ini," menurut keterangan JYP Entertainment soal keluarnya Jinni dari grup NMIXX.

Profil Jinni NMIXX

Mengutip Hallyu Idol, Jinni lahir pada 16 April 2004 di Busan, Korea Selatan. Ia bernama asli Choi Yun Jin bergabung menjadi trainee JYP Entertainment pada 2016. Pada tahun yang sama, ia mendapat kesempatan tampil di acara JYP Trainee mini showcase.

Sebelum debutnya, Jinni bersama trainee JYP lainnya pernah tampil di acara survival Stray Kids pada 2017. Jinni yang banyak disebut mirip Han So Hee dan Song Hye Kyo ini juga sempat muncul dalam musik video garapan 2PM Nichkun berjudul Lucky Charm yang rilis pada 2019.

Baca: Usai Perpanjang Kontrak, TWICE akan Rilis Mini Album Baru Bulan Depan

Mengutip Koreaboo, pada 6 Agustus 2021 Jinni bersama dengan Jiwoo dan Kyujin, diperkenalkan sebagai tiga anggota pertama grup melalui sebuah video dance rilisan JYP. Pada 22 Februari 2022, Jinni resmi melakoni debutnya dengan NMIXX melalui album single pertama Ad Mare bersama dengan video musik untuk lagu utama, yakni O.O.

Dalam grup NMIXX, ia tergabung bersama enam anggota lainnya, yaitu Haewon, Lily, BAE, Sullyoon, Jiwoo dan Kyujin. Jinni berperan sebagai vokalis, dancer, dan rapper. Kemampuannya menguasai berbagai peran itu yang membuat dia disebut all-rounder.

Mengutip Antara, agensi telah mengumumkan juga NMIXX akan tetap beraktivitas, namun dengan jumlah anggota enam orang. NMIXX yang debut pada Februari tahun ini mulanya beranggotakan tujuh orang, yaitu Lily, Haewon, Sullyoon, Jinni, Bae, Jiwoo dan Kyujin. NMIXX adalah girl group besutan JYP Entertainment setelah ITZY yang debut pada 2019.

Nama grup K-pop NMIXX terdiri atas N dan MIX. N singkatan dari now, new, dan next. Sedangkan MIX menunjukkan, ini adalah kelompok wajah yang beragam.

Baca: TWICE Pecahkan Rekor Penjualan Album Terbanyak Hari Pertama Lewat Between 1&2

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.