Fakta Menarik 3 Idol K-Pop yang Tampil di Reborn Rich, Singkat namun Berkesan

TEMPO.CO, Jakarta - Reborn Rich tidak hanya dibanjiri aktor dan aktris kelas atas, tapi juga ada beberapa idol K-Pop ternama yang berpartisipasi sebagai pemeran pendukung. Ada Tiffany Girls' Generation atau SNSD, Jinyoung GOT7, dan Baro B1A4. Kemunculan ketiganya memang cukup singkat, namun mampu membuat para penonton terkesan.

Tiffany yang handal berbahasa Inggris sangat natural memerankan Rachel, asisten Oh Se Hyun (Park Hyuk Kwon) dan Jin Do Joon (Song Joong Ki) dalam menjalankan bisnis di Amerika Serikat. Sedangkan Baro juga tampil apik dalam memerankan adik Yoon Hyun Woo (juga Song Joong Ki). Nah, penampilan yang paling membuat heboh adalah Jinyoung. Karena karakternya sebagai junior Yoon Hyun Woo yang tadinya terlihat sangat polos, ternyata seorang pengkhianat.

Untuk lebih mengenal tentang 3 idol K-pop dalam drama yang tampil setiap akhir pekan di Viu, yuk cek beberapa fakta tentang Tiffany, Jinyoung, dan Baro.

1. Tiffany Girls' Generation

Tiffany Girls Generation atau SNSD dalam drama Korea Reborn Rich. Dok. JTBC

Anggota Salah Satu Girl Group K-pop Paling Terkenal di Dunia

Tiffany Young yang lahir di California, 1 Agustus 1989 ini baru berusia 15 tahun saat agensi entertainment besar Korea mengajaknya bergabung untuk menjadi trainee. Lalu, di usia 17 tahun, tepatnya pada 2007, Tiffany resmi menjadi anggota salah satu girl group K-pop besar dunia, Girls Generation.

Bersama Girls' Generation, Tiffany sudah menjual jutaan kopi album, bukan hanya di Korea, namun juga ke seluruh dunia. Hal ini membuat Girls Generation dianggap sebagai salah satu girl group yang membawa Korean Wave ke dunia Internasional. Tiffany juga menjadi anggota grup sub unit Girls' Generation, yaitu TTS dan mencetak 3 album mini sejak tahun 2012.

Pada tahun 2016, Tiffany mengeluarkan album solo pertamanya yang berjudul I Just Wanna Dance. Dia merupakan anggota kedua Girls Generation yang mengeluarkan album solo. Karena sangat kental dengan nuansa musik barat, album perdana Tiffany ini berhasil masuk ke Billboard Chart.

Pindah ke Amerika Serikat dan Bersolo Karier

Tiffany memutuskan keluar dari agensi SM Entertainment yang sudah membesarkan namanya di tahun 2017. Namun, dia tetap menjadi anggota Girls Generation. Cewek penyuka warna pink ini lalu pindah ke Amerika dan bergabung dengan agensi Paradigm Talent untuk mengejar solo kariernya.

Kemudian di Februari 2019, Tiffany merilis album solo Amerikanya yang berjudul Lips on Lips. Album ini bukannya sukses di Amerika, namun juga mendapat hasil yang bagus di tangga lagu Korea, Gaon Album Chart. Setelah 6 tahun vakum dari kegiatan grup Girls' Generation, di May 2022, Tiffany bersama Girls Generation melakukan reuni dan merilis album ke 7 mereka, Forever 1.

Memasuki Drama Lewat Reborn Rich

Tiffany memang pernah berakting sebelumnya. Dia pernah muncul di drama Unstoppable Marriage dan The Producers, namun baru sekadar menjadi kameo. Pada 2022 ini, dia akhirnya pertama kali menjadi pemeran pendukung lewat drama Reborn Rich dimana dia beradu akting dengan aktor kawakan Korea sekelas Song Joong Ki.

2. Jinyoung GOT7

Jinyoung GOT7 dalam drama Korea Reborn Rich. Dok. JTBC

Musisi Berbakat Sejak Debut

Park Jinyoung dulunya punya nama panggung Jr. atau Junior saat masih aktif jadi anggota Boy Group GOT7. Ternyata sebelum bergabung dengan GOT7, Jinyoung sudah menunjukkan bakatnya sebagai musisi handal. Bersama salah satu trainee di agensi JYP Entertainment, yaitu JB, Jinyoung pernah membentuk duo JJ Project. Di album perdananya bersama JJ Project, Jinyoung sudah berpartisipasi dalam penulisan lagu berjudul Na Na Na.

Kemampuannya dalam menciptakan lagu ini pun tetap dia lakukan saat akhirnya debut dengan GOT7 di tahun 2014. Sepanjang kariernya, Jinyoung sudah menulis setidaknya 25 judul lagu. Baik itu untuk GOT7, JJ Project, ataupun solo.

Sudah Berakting Sebelum Jadi Idol

Ternyata sebelum resmi menjadi Kpop Idol, aktor kelahiran 22 September 1994 ini sudah lebih dulu masuk ke dunia akting. Debut aktingnya dia mulai pada 2012 dengan berperan sebagai Jung Ui Bong di drama Dream High 2. Lalu pada 2013, Jinyoung mendapat peran sebagai Ddol Yi di drama When a Man Falls in Love.

Selama aktif sebagai anggota boy group GOT7 pun, Jinyoung masih sempat bermain di beberapa drama. Bahkan menjadi pemeran utama di drama He is Psychometric (2019). Namun, dia lebih sering memerankan masa muda dari sang tokoh utama. Diantaranya, masa remaja dari Lee Minho di The Legend of the Blue Sea (2016) dan Yoo Ji Tae di When My Love Blooms (2020).

Perankan Tokoh yang Menarik Perhatian

Tapi, perannya yang paling menarik perhatian adalah saat dia menjadi tokoh hakim muda Kim Gaon di The Devil Judge (2021). Para pencinta drama sangat suka dengan chemistry yang diperlihatkan Jiyoung dengan lawan mainnya, Ji Sung. Hubungan tegang sekaligus akrab dua hakim senior-junior ini membuat drama The Devil Judge seru untuk ditonton.

Setelah kembali bermain sebagai pemeran utama di Yumi’s Cells (2022), Jinyoung pun kembali menarik perhatian dengan kemunculannya di Reborn Rich (2022). Kali ini dia menjadi junior dari Song Joong Ki yang sangat patuh serta polos. Namun siapa sangka, tiba-tiba dia berkhianat dan membunuh atasannya itu di episode 1 Reborn Rich.

3. Baro B1A4

Baro B1A4 dalam drama Korea Reborn Rich. Dok. JTBC

Rapper dari Boy Group Kpop B1A4

Baro yang punya nama asli Cha Sun Woo ini adalah rapper dan penyanyi yang dari boy group B1A4. Baro debut sebagai idol bersama empat anggota B1A4 lainnya pada 2011. Bersama B1A4, dari 2011-2018 Baro sudah merilis 4 studio album, 7 mini album, dan puluhan single, termasuk soundtrack drama.

Sayangnya, di bulan Juni 2018, Baro tidak melanjutkan kontrak kerja dengan WM Entertainment yang membentuk B1A4 selama ini. Akibatnya di bulan November 2018, Baro resmi keluar dari B1A4.

Rapper yang Jago Akting

Ternyata rapper kelahiran 5 September 1992 ini juga jago berakting dan berpartisipasi dalam beberapa drama di sela kesibukannya sebagai idol. Debut pertamanya sebagai aktor drama bahkan dimulai dengan menjadi salah satu pemeran utama salah satu drama terkenal, Reply 1994 (2013). Lalu, dia kembali menjadi pemeran utama di drama Manhole (2017). Hingga akhirnya yang terakhir, Baro berperan sebagai adik Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) yang sedang tes jadi PNS di Reborn Rich (2022).

