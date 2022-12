Weird Genius Tampilkan Visual Gunungan Wayang Khas Jawa di DWP 2022 Hari Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Weird Genius sukses menghibur penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2022 hari kedua, Sabtu 10 Desember 2022. Trio disjoki yang digawangi Reza Arap, Eka Gustiwana, dan Gerald Liu ini tampil maksimal selama 1 jam di Garuda Land Stage, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Trio disjoki asal Jakarta ini tampil tepat pada pukul 20.00 WIB. Mereka yang tampil dengan formasi lengkapnya ini pun juga tampil dengan visual gunungan wayang hingga gedung-gedung perkotaan khas urban.

Seperti biasanya, mereka pun meremix beberapa lagu dengan cara mereka. Mereka memasukkan musik Electronic Dance Music dengan tambahan sentuhan tradisional angklung hingga gamelan.

"What what Jakarta lets go," teriak Reza Arap kepada penonton sambil menaiki meja DJ di atas panggung Garuda Land Stage.

Aksi panggung Weird Genius dalam Djakarta Warehouse Project, Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, 11 Desember 2022. Weird Genius membawakan sejumlah lagu andalanya seperti Lunatic, All in dan Lathi. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Lathi Menjadi Penutup

Reza Arap juga menyapa para penonton dengan memperkenalkan grupnya, Weird Genius, sebagai local heroes. Selama pertunjukan Weird Genius bisa total dalam memainkan genre EDM. Mereka menghadirkan Dubstep, trap, hip-hop, Jersey Beat, hingga drum and bass.

Dalam pertunjukannya semalam Weird Genius memainkan lagu-lagu hitsnya yakni Lunatic, Lonely, Future Ghost, dan ditutup dengan hits mereka Lathi. Pertunjukan mereka pun berakhir tepat pada jam 21.00 WIB dengan berakhirnya lagu Lathi.

Djakarta Warehouse Project atau DWP 2022 diselenggarakan pada 9, 10, dan 11 Desember 2022 di JIEXPO Kemayoran. Pada tahun ini, lebih dari 40 disjoki dalam negeri dan luar negeri menjadi penampil pada gelaran rave party terbesar di Indonesia ini.

Tampil dalam geleran tahun ini yakni sang legenda musik trance, Armin van Buuren, sampai duo DJ yang sudah familiar dengan masyarakat Indonesia, yakni Yellow Claw. Selain itu hadir pula nama besar lainnya seperti DJ Snake, Madeon, Zedd, Acraze, Andrew Rayel, Illenium, Sky, Jengi, Moksi, Sihk, dan €uro Tra$h, sampai DJ terbaik dunia, Martin Garrix.

Tak lupa pula berbagai musisi dalam negeri yang juga akan memberikan penampilan terbaik mereka di panggung internasional ini. Mereka adalah trio Weird Genius, Dipha Barus, dan Winky Wiryawan.

HAMDAN CHOLIFUDIN ISMAIL

