Hardwell di DWP 2022: Kami dari Belanda tapi Cinta Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Robbert van de Corput alias Hardwell sukses menghibur pengunjung Djakarta Warehouse Project atau DWP 2022 pada hari pertama, Jumat malam, 9 Desember 2022. Disjoki asal Belanda itu tampil ciamik di panggung utama Garuda Land Stage.

Penampilan Hardwell sungguh menghibur setiap orang yang hadir di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat malam itu. Meski sempat diguyur hujan rintik-rintik, tapi tidak menggoyahkan para penonton untuk ikut berpesta dengan suguhan Hardwell.

DJ Hardwell tampil pukul 22.45 WIB. Ia tampil mengenakan outfit serba hitam dan bertopi. Ditemani salah seorang rekannya, ia memandu para penonton untuk ikut berdansa. Para penonton pun juga banyak yang mengeluarkan gawainya untuk mengabadikan momen.

Disambut Meriah Penonton

Mendengar Hardwell akan memulai tampil, para penonton pun mulai maju ke Garuda Land Stage. Tampak bagian kiri dan kanan penonton bagian depan sudah penuh sesak dengan penonton.

"Halo Jakarta! Udah siap party? Teriak dong. Jakarta are you wicked, make some noise. Put your hands up. Jakarta are you ready," kata Hardwell menyapa penonton.

Sapaan yang disambut dengan musik EDM yang sudah naik tempo. Ia membuka pertunjukan itu dengan lagu Into the Unknown. Para penonton pun berteriak histeris melihat penampilan DJ internasional ini.

Tatanan panggung yang megah dengan sesekali muncul atraksi kembang api di sudut panggung menambah ramai suasana. Suara soundsystem yang terus bergemuruh dan menohok membuat penonton tak kuasa menahan joget.

Bicara Bahasa Indonesia

Rekan Hardwell yang seorang MC, pun menyapa penonton dengan Bahasa Indonesia. Sapaan tersebut pun memecah kemeriahan DWP 2022. Ia pun pun berbicara dengan terbata-bata karena berbicara seadanya.

"Jakarta, Indonesia maaf ya baru belajar bahasa Indonesia. Siapa cinta Hardwell? Penyanyi bisa bernyanyi, boleh bernyanyi. Tadi Malam semua goyang. sebentar Indonesia make some noise, satu hati Jakarta cinta semua," kata sang MC.

"Semua lets go, maaf maaf ya masih belajar kita semua dari Belanda tapi cinta Indonesia, cinta semua," tambahnya.

Hardwell tampil sekitar 3 jam. Ia membawakan lagu-lagu hitsnya seperti Spaceman, Satisfaction hingga Dopamine.

Hardwell merupakan salah satu line-up internasional di Djakarta Warehouse Project atau DWP 2022. Selain Hardwell, pada gelaran hari pertama DWP 2022 ini juga dimeriahkan Dipha Barus, Winky Wiryawan, Andrew Rayel, Gareth Emery, Nervo, Alysha, Mandy, Alyshia, Kya, Shiba San, Chace, Devarra, Maliki, Andrew Rayel, hingga DJ Snake.

