Profil 7 Pemain Baru The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 2

TEMPO.CO, Jakarta - The Lord of the Rings: The Rings of Power mengumumkan 7 pemain baru untuk musim keduanya yang saat ini sedang dalam tahap produksi di Inggris. Mereka adalah Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, dan Nicholas Woodeson. Pemeran pemimpin Orc “Adar” telah diganti untuk musim kedua, dan akan diperankan oleh Sam Hazeldine.

“Sejak penayangan perdananya, The Lord of the Rings: The Rings of Power berhasil membawa penonton bersama-sama merasakan keajaiban dari dunia Middle-earth karya J.R.R. Tolkien yang luar biasa. Hingga saat ini, musim pertamanya merupakan serial Original Prime Video yang terpopuler di semua kawasan, dan telah ditonton oleh lebih dari 100 juta orang di dunia - sebuah kesuksesan global yang menghadirkan aspek-aspek dari sebuah penceritaan yang kuat. Kami menyambut para aktor ini ke dalam ‘persahabatan’ kami dan tidak sabar untuk menceritakan kisah Zaman Kedua lebih banyak di musim kedua,” ujar Vernon Sanders, Head of Global Television, Amazon Studios.

Berikut profil 7 pemain baru yang termasuk ke dalam deretan pemain baru The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2.

1. Gabriel Akuwudike

Gabriel Akuwudike adalah aktor asal Inggris-Nigeria yang pernah tampil di serial Hanna (Prime Video), Ridley Road (BBC), dan War of the Worlds (FX/Disney+). Dia juga pernah tampil di berbagai film, termasuk 1917 karya Sam Mendes dan Brexit (HBO) yang disutradarai oleh Toby Haynes.

2. Yasen ‘Zates’ Atour

Yasen ‘Zates’ Atour lebih banyak dikenal untuk perannya sebagai Coen di The Witcher Season 2 (Netflix). Dia sempat menjadi pemain serial Young Wallander (Netflix) sebagai Reza Al-Rahman. Selain itu, ia juga pernah menyutradarai film Good Intentions dan menjadi produser eksekutif sekaligus pemain film When the Screaming Starts.

3. Ben Daniels

Ben Daniels pernah membintangi beberapa serial, termasuk Jupiter’s Legacy (Netflix) sebagai Walter Sampson, The Crown (Netflix) sebagai Lord Snowdon, The Exorcist (Hulu) sebagai Father Marcus Keane, House of Cards (Netflix) sebagai Adam Galloway, dan Law & Order: UK (ITV) sebagai James Steel. Film yang pernah ia bintangi termasuk Benediction, Captive State, Rogue One: A Star Wars Story, dan The Exception.

Ben adalah seorang aktor panggung pemenang penghargaan yang pernah tampil di berbagai produksi, termasuk The Normal Heart (National Theatre – Nominasi Olivier Award - Aktor Terbaik, Critics' Circle Theatre Award – Aktor Terbaik), All My Sons (National Theatre - Olivier Award – Aktor Pendukung Terbaik), dan Les Liaisons Dangereuses (Broadway - Nominasi Tony dan Drama Desk – Aktor Terbaik). Ben berlatih di London Academy of Music and Dramatic Arts.

4. Sam Hazeldine

Proyek Sam Hazeldine termasuk Peaky Blinders (BBC), Slow Horses (Apple TV+), The Huntsman: Winter’s War, Mechanic: Resurrection, dan The Last Duel karya Ridley Scott. Saat ini dia tampil di The Sandman (Netflix) and The Playlist (Netflix), dan akan membintangi sekuel Band of Brothers berjudul Masters of The Air (AppleTV+) dengan Austin Butler dan Callum Turner sebagai lawan main, serta membintangi drama Casanova berjudul Beautiful Imperfection bersama Jonah Hauer-King dan Dar Zuzovsky.

5. Amelia Kenworthy

Amelia Kenworthy merupakan lulusan Royal Academy of Dramatic Arts. Ketika di RADA, ia tampil di berbagai produksi teater seperti Spring Awakening sebagai Anna, A Midsummer Night’s Dream sebagai“Puck, Two Gentlemen of Verona sebagai Julia, Pomona sebagai Ollie, dan Against sebagai Shiela. Dia juga pernah tampil di film pendek IRL dan Messenger. Dia akan melakukan debut serialnya lewat The Lord of the Rings: The Rings of Power.

6. Nia Towle

Nia Towle tampil baru-baru ini di film Netflix Persuasion. Nia memberikan debut The Ocean at the End of the Lane karya Neil Gaiman di National Theatre dan Duke of York Theatre. Selama pendidikannya di Guildhall School of Drama sebagai lulusan 2021, Nia memainkan berbagai peran utama termasuk Yerma, A Streetcar Named Desire, dan Medea.

7. Nicholas Woodeson

Nicholas Woodeson adalah seorang pemain veteran untuk serial, film, dan teater asal Inggris. Proyek serialnya termasuk Silent Witness (BBC), Baptiste (BBC), The Honourable Woman (BBC), Poirot (ITV), dan Rome (HBO/BBC). Dia juga pernah membintangi berbagai film termasuk The Hustle, Paddington 2, The Danish Girl, Skyfall, dan Conspiracy.

Penampilan teaternya yang terbaru termasuk The Two Popes, The Duke of Norfolk di The Mirror and The Light, The Mayor di The Visit, Pope Francis di The Pope, Mr. Kidd di The Room, dan Willy di Death of a Salesman. Nicholas adalah lulusan dari Royal Academy of Dramatic Arts.

Delapan episode The Lord of the Rings: The Rings of Power sudah dapat disaksikan sekarang dalam berbagai bahasa di Prime Video, tayang secara eksklusif di lebih dari 240 negara dan wilayah. Musim kedua serial ini diproduksi oleh showrunner dan produser eksekutif J.D. Payne dan Patrick McKay.

Sekilas tentang The Lord of The Rings: The Rings of Power

The Rings of Power menghadirkan sebuah legenda heroik dari sejarah Middle-earth Zaman Kedua yang terkenal untuk pertama kalinya ke layar kaca. Drama epik ini berlatar ribuan tahun sebelum peristiwa di The Hobbit dan The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien.

Kisahnya akan membawa penonton kembali ke era di mana kekuatan besar ditempa, berbagai kerajaan bangkit dan hancur, para pahlawan tak terduga diuji, harapan menghadapi ketidakpastian, dan salah satu musuh terhebat karya Tolkien mengancam untuk menutupi seluruh dunia dengan kegelapan.

Dimulai pada masa yang terbilang damai, serial ini mengikuti serangkaian karakter, baik yang telah dikenal maupun yang baru, saat mereka menghadapi kejahatan yang telah lama ditakuti di Middle-earth dan kini muncul kembali. Dari kedalaman Pegunungan Berkabut yang paling gelap, ke hutan megah yang menjadi ibu kota elf Lindon dan kerajaan pulau Númenor yang menakjubkan, hingga jangkauan terjauh dari peta, berbagai kerajaan dan karakter akan mengukir sebuah warisan yang hidup lama setelah mereka tiada.

Baca juga: Profil Tyroe Muhafidin Pemeran Theo di Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power, Ayahnya dari Brebes

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.