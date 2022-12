Penari Asal Indonesia, Yoshie Patricia Tampil Bareng Jungkook BTS di Video Klip Lagu Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penari asal Indonesia, Yoshie Patricia Angeleque menjadi sorotan setelah terpilih sebagai penari latar dalam video klip lagu resmi Piala Dunia 2022, salah satunya Dreamers yang dinyanyikan oleh Jungkook BTS dalam upacara pembukaan di Qatar.

Yoshie membagikan momen keterlibatan dirinya dalam beberapa unggahan video dan foto ketika dirinya menjadi penari latar video klip Dreamers yang dibawakan Jungkook dan penyanyi asal Qatar, Fahad Al Kubaisi. Ia mengungkapkan kegembiraanya melalui Instagram pribadi miliknya.

“Dreamers - Jung Kook feat Fahad Al Kubaisi The 4th FIFA WORLD CUP 2022 @bts.bighitofficial @alkubaisiofficial @fifaworldcup. Koreografi oleh dua perempuan cantik ini @fiobravastudio @koukiye85. Saya sangat diberkati untuk bertemu mereka berdua...! TERIMA KASIH...! Ini adalah pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya sehingga saya akan selalu bersorak selama sisa hidup saya,” tulis Yoshie pada akun Instagram milknya @yoshiepa77, Jumat, 25 November 2022.

Satu-satunya Penari dari Indonesia

Ibu dari tiga anak itu sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan langka ini di usia yang tidak lagi muda. Ia mengungkapkan rasa kagumnya terhadap sosok Jungkook BTS dan para penari Doha yang juga terlibat dalam proyek ini. Ia bangga menjadi satu-satunya penari Indonesia di video klip Dreamers.

Penari asal Indonesia, Yoshie Patricia Angeleque yang tampil dalam video klip lagu resmi Piala Dunia 2022 berjudul Dreamers yang dinyanyikan Jungkook BTS. Foto: Instagram/@yoshiepa77

"Ketika saya datang ke negara ini tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk menari lagi.. Dan inilah AKU, ibu dari tiga bidadari cantik, penari mungil, penari yang tidak terlalu muda lagi dan SATU-SATUNYA penari Indonesia yang bisa menari di samping Jungkook dan semua penari Doha yang saya kagumi satu per satu. Terima kasih @katarastudios @fares.dehbi @rabwaa @griffityx telah memilih saya sebagai salah satu penari,” tulisnya.

Motivasi untuk Terus Berjuang Meraih Mimpi

Yoshie memberikan motivasi kepada semua pengikut Instagramnya agar tidak berhenti untuk mengejar mimpi, seperti makna dalam lagu Dreamers. Menurutnya usia bukanlah penghalang untuk meraih apa yang kita inginkan.

“Catatan untuk SAYA dan semua orang di luar sana. Jangan berhenti BERMIMPI.. Jadilah PEMIMPI.. Jangan pernah berhenti untuk mengejar IMPIANmu.. Jangan biarkan apapun menahanmu. Tidak peduli waktu dan usia...! 'We'll make it happen 'cause we believe it, We'll make it happen 'cause we can see it'," tulis Yoshie mengutip dari lirik lagu Dreamers.

Dreamers menjadi soundtrack resmi Piala Dunia 2022, yang dibawakan langsung oleh Jungkook BTS dan Fahad Al Kubaisi di upacara pembukaan di Stadion Al Bayt, Al Khor, Qatar pada Minggu, 20 November 2022. Pada 3 Desember lalu, lagu Dreamers memulai debutnya di No. 1 di tangga lagu Penjualan Lagu Digital Billboard, peringkat mingguan lagu-lagu terlaris di Amerika Serikat. Dengan pencapaian tersebut, Jungkook kini menjadi artis solo Korea pertama yang mendebutkan lebih dari satu lagu di No. 1 di chart Penjualan Lagu Digital.

JENIATI ARTAULI TAMPUBOLON

Baca juga: RedOne Puji Sikap Jungkook BTS Selama Garap Lagu Piala Dunia 2022 Dreamers

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.