Lewat Born Pink, BLACKPINK Masuk Daftar 50 Album Terbaik Versi Billboard 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Born Pink yang merupakan album kedua dari girl grup BLACKPINK, terpilih dalam The 50 Best Albums of 2022: Staff List atau 50 Album Terbaik 2022: Daftar Staf versi majalah Billboard. Pada 6 Desember 2022, majalah musik Amerika Billboard mengumumkan daftar 50 Album Terbaik 2022.

Born Pink milik BLACKPINK berada di urutan ke-42, yang menjadikannya satu-satunya album K-pop dalam daftar tersebut yang dirilis pada 2022.

"Dengan penghargaan yang diterima BLACKPINK untuk perilisan The Album tahun 2020, ada tekanan ketika merilis album kedua. Tetapi dengan semua kerja keras baik dengan label rekaman YG (Entertainment) dan produser terpercaya Teddy Park dan anggota BLACKPINK yakni Jennie, Jisoo, Lisa dan Rose, kesuksesan dapat selalu diraih untuk album Born Pink," kata Billboard, dikutip dari Yonhap, Rabu, 7 Desember 2022.

Pencapaian yang Diraih Lewat Born Pink

Billboard mengungkapkan bahwa BLACKPINK adalah superstar yang sempurna. Kesuksesan album ini bukan karena kecanduan sederhana atau keseimbangan antara bahasa Inggris dan Korea. Warna musik BLACKPINK yang unik dan aspek baru serta berbagai kombinasi seperti musik klasik, dance, dan vokal membuatnya menarik.

BLACKPINK menjadi girl grup K-pop pertama yang menduduki peringkat No. 1 di chart album Billboard 200 untuk album yang dirilis pada 16 September 2022. "Album ini melejit bukan hanya karena keseimbangannya yang sempurna antara bahasa Inggris dan Korea, atau penularannya secara umum - Born Pink menunjukkan para idola yang mengawinkan kegembiraan BLACKPINK lama dengan versi grup yang lebih dewasa, versi dewasa dari grup tersebut, didukung oleh basis penggemar yang tanpa henti mendukung mereka," katanya.

Pengakuan dari Banyak Pihak

BLACKPINK mendapatkan sorotan tidak hanya melalui Billboard, melainkan banyak media asing berpengaruh lainnya. Mereka menduduki peringkat No.25 dalam daftar TOP 100 Best Albums of the Year dari Rolling Stone, dan mendapatkan gelar The Most Streamed Girl Group of the Year oleh Spotify Global.

Pada 6 Desember 2022, BLACKPINK menjadi girl grup pertama dalam sejarah yang terpilih sebagai Entertainer of the Year 2022 oleh TIME, sebuah majalah Amerika, yang menaikkan status K-pop.

Girl grup korea satu ini sedang melakukan tur dunia skala terbesarnya, menarik sekitar 1,5 juta penonton konser. BLACKPINK menemui total 200.000 penggemar dengan menjual habis semua tiket untuk 14 pertunjukan di 7 kota di Amerika Utara, sebelum pindah ke Eropa dan berhasil menggelar 10 pertunjukan lagi di 7 kota. Tahun depan, BLACKPINK menuju ke Asia dan Oseania.

