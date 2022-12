Tiket Konser Westlife di Jakarta Ditambah dengan Kuota Terbatas, Dijual Mulai 10 Desember

TEMPO.CO, Jakarta - Tiket konser Westlife di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta pada 11 Februari 2023 akan ditambahkan oleh pihak promotor, PK Entertainment dan Sound Rhythm. Tersedia tiket tambahan dengan kuota terbatas untuk kategori VVIP, Cat 1, Cat 2, dan Cat 3 untuk konser bertajuk Westlife The Wild Dreams Tour 2023 Jakarta [Stadium Show] ini.

"Tiket terbatas untuk konser spektakuler berskala stadion ini akan mulai dapat diperoleh pada hari Sabtu, 10 Desember 2022 pada pukul 10.00 WIB secara eksklusif melalui situs resmi www.westlifeinjakarta.com. Pembelian tiket hanya dapat dilakukan dengan Kartu Kredit/Debit Bank Mandiri, dan Livin' by Mandiri (Virtual Account)," demikian pengumuman dari promotor pada Selasa, 6 Desember 2022.

Harga Tiket Konser Westlife

Harga tiket tambahan yang akan dijual antara lain, CAT 1 - Rp 3.500.000, CAT 2 - Rp 2.750.000, dan CAT 3 - Rp 2.450.000. Sementara untuk kategori VVIP akan mendapatkan keuntungan lebih banyak, termasuk merchandise eksklusif, pintu masuk VIP atau akses VIP menuju lokasi dan VIP Lounge. "Ada kategori VVIP juga dengan keuntungan-keuntungan tambahan, untuk pembeliannya bisa langsung menghubungi promotor atau pihak Loket untuk pemesanan lebih lanjut," kata Harry Sudarma selaku Co-founder dan Chief Operating Officer PK Entertainment dalam konferensi pers pada Selasa, 24 Mei 2022.

Perlu diperhatikan, semua kategori tiket merupakan tempat duduk dengan nomor kursi. Untuk VVIP, CAT 1 dan CAT 3 adalah area tempat duduk yang datar. Harga tiket konser belum termasuk pajak 15 persen dan biaya administrasi tiket 5 persen.

Westlife akan kembali menggebrak Ibu Kota Jakarta, Indonesia awal tahun depan, setelah tur reuni mereka memecahkan rekor dunia pada 2019 yang menampilkan Shane, Nicky, Mark, dan Kian berhasil tampil di hadapan lebih dari 600.000 penggemar di 27 Negara. Boyband asal Irlandia ini akan mengawali konsernya pada musim panas ini dengan tampil di seluruh Inggris, termasuk pertunjukan utama yang sudah terjual habis di stadion ikonik ternama di kota London, Stadion Wembley.

Pada tur konser dunia kali ini dapat dipastikan bahwa para penggemar Westlife akan mendapatkan suguhan yang lebih intim dibandingkan dengan konser-konser mereka sebelumnya. Westlife akan membawakan semua lagu-lagu hits-nya seperti Swear It Again, Flying Without Wings dan World of our Own serta lagu-lagu andalan dari album terbaru mereka yang bertajuk Wild Dreams.

Baca juga: Tiket Konser Westlife di Jakarta Sold Out, Promotor Janjikan Ini ke Penonton

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.