Mengenang Kisah Kirstie Alley, Aktris Amerika yang Meninggal Akibat Kanker Usus Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Amerika Serikat Kirstie Alley meninggal dalam usia 71 tahun, pada Senin, 5 Desember 2022 waktu setempat. Alley mengalami kanker usus besar.

Profil Kirstie Alley

Mengutip IMDb, Kirstie Alley lahir pada 12 Januari 1951, di Wichita, Kansas, Amerika Serikat. Alley berpendidikan di Wichita Southeast High School, lulus pada 1969. Setelah itu, dia mendaftar di Kansas State University pada tahun yang sama. Setelah mempelajari drama di Kansas State University, Alley pindah ke California menjadi desainer interior.

Mengutip The Famous People, pada saat itu, Alley juga tertarik gaya hidup pesta di California. Pada 1981, tragedi terjadi ketika mobil orang tuanya ditabrak oleh seorang pengemudi mabuk, membunuh ibunya dan melukai ayahnya secara serius.

Setelah itu, Alley memutuskan untuk meninggalkan gaya hidupnya yang bebas, dia menjalani rehabilitasi narkoba dan menganut Scientology, kepercayaan religius yang dipimpin L. Ron Hubbard.

Perjalanan karier Kirstie Alley

Alley kemudian berjuang masuk dalam dunia akting. Ia pertama kali muncul di acara permainan seperti Match Game dan Password Plus. Mengutip Biography, terobosan kariernya datang ketika dia melakukan debut filmnya di Star Trek II: The Wrath of Khan (1982).

Alley menjadi pemeran utama dalam miniseri TV North and South. Tapi, setelah dia terpilih menggantikan Shelly Long di komedi situasi atau sitkom populer menjadi permulaan Alley menjadi bintang pada 1980-an.

Alley pernah mendapat Golden Globe dan Emmy untuk perannya sebagai Rebecca Howe pada 1990. Karier film Alley melejit, dia memamerkan bakat dramatisnya dalam film thriller Shoot to Kill tahun 1988 dan menjadi hit box-office pertamanya dengan komedi Look Who's Talking pada 1989. Pada 1993, karier Alley mengalami naik turun, itu setelah program televisi Cheers memutuskan kerja sama dengan dia.

Pada 1994, Alley mendapat Emmy Awards untuk film televisi David's Mother. Alley membintangi sitkom NBC Veronica's Closet pada 1997. Pada tahun yang sama, dia dinominasikan untuk Emmy untuk peran pendukungnya di miniseri drama The Last Don.

Pada 2005, aktris itu membintangi Showtime's Fat Actress, komedi tanpa naskah tentang obsesi media terhadap berat badan selebriti. Pada tahun itu, Alley juga menerbitkan buku berisi pengalaman pribadinya yang berjudul How to Lose Your Ass and Regain Your Life. Alley kemudian menjabat sebagai juru bicara Jenny Craig hingga Desember 2007.

Pada Maret 2010, Alley membintangi serial televisi kehidupan nyata A&E, Kirstie Alley's Big Life. Pada 2011, Alley berkompetisi di musim ke-12 kompetisi dansa reality TV ABC, Dancing with the Stars. Bersama rekan Maksim Chmerkovskiy, dia menempati posisi kedua di acara itu, kalah dari Hines Ward dan rekan Ward, Kym Johnson. Pada 2012, Alley diundang kembali ke Dancing with the Stars untuk musim ke-15 acara itu.

Alley menikah dengan aktor Parker Stevenson pada 1983. Pasangan itu berpisah pada 1997.

