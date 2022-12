Extraordinary Attorney Woo dan Pachinko Masuk Nominasi Critics Choice Awards 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Extraordinary Attorney Woo dan Pachinko telah dinominasikan sebagai Serial Berbahasa Asing Terbaik dalam Critics Choice Awards 2023. Nominasi tersebut diumumkan oleh Critics Choice Association pada Senin, 5 Desember 2022 waktu Amerika Serikat.

Extraordinary Attorney Woo ditayangkan di saluran kabel lokal ENA dan tersedia di Netflix sementara Pachinko menjadi serial asli Apple TV+. Extraordinary Attorney Woo dan Pachinko dinominasikan bersama serial berbahasa asing lainnya seperti, 1899, Borgen, Garcia, The Kingdom Exodus, Kleo, My Brilliant Friend, dan Tehran.

Sekilas tentang Extraordinary Attorney Woo dan Pachinko

Extraordinary Attorney Woo ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Woo Young Woo (diperankan Park Eun Bin yang menjadi seorang pengacara yang brilian dengan ingatan yang luar biasa tetapi tidak memiliki keterampilan sosial dan empati karena berada dalam spektrum autisme.

Sedangkan serial drama Pachinko diadaptasi dari novel terlaris tahun 2017 karya penulis Korea-Amerika Lee Min Jin, adalah serial drama multibahasa yang luas yang membahas empat generasi keluarga Korea selama pendudukan Jepang di Korea dan rasisme berikutnya setelahnya. Pachinko dibintangi oleh Lee Min Ho, Min Ha Kim, dan peraih Piala Oscar Youn Yuh Jung.

Critics Choice Awards ke-28 Digelar Januari 2023

Critics Choice Awards ke-28, akan diumumkan pada gala di Fairmont Century Plaza Hotel, Los Angeles pada Minggu, 15 Januari 2023 waktu setempat. Melansir dari situs resmi Critics Choice Association (CCA) pada Rabu, 7 Desember 2022, aktor legendaris Jeff Bridges akan dianugerahi Lifetime Achievement Award atau penghargaan seumur hidup dalam gelaran Critics Choice Awards ke-28 nanti. Jeff Bridges sendiri merupakan mantan pemenang Critics Choice Award yang saat ini membintangi serial drama FX The Old Man.

“Kami sangat senang bisa menghormati satu-satunya Jeff Bridges dengan Lifetime Achievement Award di Critics Choice Awards mendatang,” kata CEO CCA Joey Berlin. “Dari debutnya bersama ayahnya di Sea Hunt, hingga penampilan ikoniknya sebagai The Dude di The Big Lebowski, hingga penampilannya yang memenangkan Oscar di Crazy Heart, hingga karyanya yang luar biasa di The Old Man, kariernya selama puluhan tahun. tidak tertandingi. Kami menantikan untuk merayakan kariernya yang luar biasa di hadapan jutaan penggemar pada 15 Januari.”

Pada Critics Choice Awards ke-27 tahun lalu, Squid Game memenangkan dua dari tiga penghargaan yang dinominasikan, termasuk Serial Berbahasa Asing Terbaik dan Aktor Terbaik dalam Serial Drama (Lee Jung Jae). Ini menandai tahun kedua berturut-turut sebuah drama Korea dinominasikan untuk kategori Serial Berbahasa Asing Terbaik. Sebelumnya di Critics Choice Awards ke-26, Minari juga memenangkan Film Berbahasa Asing Terbaik.

