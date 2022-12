Berulang Tahun Usia 27, Simak Profil Kim Sowon

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota GFriend, Kim Sowon hari ini berulang tahun berusia 27. Mengutip Kprofiles, Kim Sowon lahir di Seoul, Korea Selatan pada 7 Desember 1995.

Kim Sowon ketika masih pelajar sudah terbiasa mengambil bagian sebagai pemandu suara. Kim Sowon bersekolah Hanlim Multi Arts High School dan lulus pada Januari 2014. Ia melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Media Visual dan Akting, Sungshin Women's University, tapi hanya berkuliah pada tahun pertama saja.

Perjalanan karier Kim Sowon

Kim Sowon mantan trainee DSP Media. Ia berlatih di DSP Media selama sekitar 3 tahun, kemudian pindah ke Source Music. Di tempat baru itu, ia berlatih selama satu setengah tahun lagi untuk debut di GFriend.

Mengutip Fandom, Kim Sowon menggunakan nama panggung Sowon, itu didapat ketika ia memulai debut sebagai anggota GFriend pada 16 Januari 2015 dengan mini album pertama, Season of Glass.

Pada 18 Mei 2021, Source Music mengumumka seluruh anggota GFriend, termasuk Sowon, telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan agensi. Mereka bubar pada 22 Mei 2021. Pada 2 Agustus 2021, diumumkan, Sowon telah menandatangani kontrak dengan IOK Company. Ia dipromosikan sebagai aktris dengan nama lahirnya Kim So-jeong.

Ketika itu, dia akan menjadi pemeran utama dalam serial film-drama berjudul Chilling Together dengan Chanwoo dari iKon sebagai pemeran utama. Setelah kontraknya berakhir dengan IOK Company yang hanya setahun, ia hengkang. Pada 15 November 2022, diumumkan ia bergabung dengan OUI Entertainment sebagai Kim Sowon. Ia menandatangani kontrak dengan OUI Entertainment untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai aktris.

Selain aktif sebagai penyanyi dan aktris, Sowon juga pernah mengisi sebagai pembawa acara atau MC di beberapa acara. Dia menjadi MC untuk program MBC Look At Me bersama Kim Jaekyung, Lizzy dan Nam Bora. Ia juga MC untuk program kecantikan KBS Trend by Me bersama Nam Bora, Lizzy dan Soyou. Pada 2019, Sowon memenangkan Beauty Icon Award di First Brand Award 2019.

